Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом, отправилась в Тегеран после переговоров с США в Швейцарии.
- Иранская делегация готова вернуться к переговорам с США только после извинений со стороны президента США Дональда Трампа и вывода израильских войск с юга Ливана.
ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Делегация Ирана отправилась в Тегеран после переговоров с США в Швейцарии, следует из сообщения в Telegram-канале главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
"Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Ирана, покинула место проведения переговоров в Швейцарии, направившись в Тегеран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегация, возглавляемая председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом, провела 18-часовые консультации.
Арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на своего корреспондента в Женеве сообщал, что иранская делегация готова вернуться к переговорам с США только после извинений со стороны президента США Дональда Трампа и вывода израильских войск с юга Ливана.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии, а технические группы продолжат работу для выполнения меморандума о взаимопонимании, детали обнародуют Катар и Пакистан.
Иран покинул место переговоров с США в Швейцарии
21 июня, 23:38