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Делегация Ирана отправилась в Тегеран после переговоров с США - РИА Новости, 22.06.2026
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10:30 22.06.2026 (обновлено: 10:31 22.06.2026)
Делегация Ирана отправилась в Тегеран после переговоров с США

Делегация Ирана покинула место проведения переговоров в Женеве

© Francisco SecoИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом, отправилась в Тегеран после переговоров с США в Швейцарии.
  • Иранская делегация готова вернуться к переговорам с США только после извинений со стороны президента США Дональда Трампа и вывода израильских войск с юга Ливана.
ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Делегация Ирана отправилась в Тегеран после переговоров с США в Швейцарии, следует из сообщения в Telegram-канале главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
"Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Ирана, покинула место проведения переговоров в Швейцарии, направившись в Тегеран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегация, возглавляемая председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом, провела 18-часовые консультации.
Арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на своего корреспондента в Женеве сообщал, что иранская делегация готова вернуться к переговорам с США только после извинений со стороны президента США Дональда Трампа и вывода израильских войск с юга Ливана.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии, а технические группы продолжат работу для выполнения меморандума о взаимопонимании, детали обнародуют Катар и Пакистан.
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В миреИранСШАШвейцарияАббас АракчиМохаммад-Багер ГалибафДональд ТрампАль-МаядинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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