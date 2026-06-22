Делегация Ирана отправилась в Тегеран после переговоров с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом, отправилась в Тегеран после переговоров с США в Швейцарии.

Иранская делегация готова вернуться к переговорам с США только после извинений со стороны президента США Дональда Трампа и вывода израильских войск с юга Ливана.

ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Делегация Ирана отправилась в Тегеран после переговоров с США в Швейцарии, следует из сообщения в Делегация Ирана отправилась в Тегеран после переговоров с США в Швейцарии, следует из сообщения в Telegram-канале главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

"Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Ирана, покинула место проведения переговоров в Швейцарии, направившись в Тегеран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация, возглавляемая председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом, провела 18-часовые консультации.

Арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на своего корреспондента в Женеве сообщал, что иранская делегация готова вернуться к переговорам с США только после извинений со стороны президента США Дональда Трампа и вывода израильских войск с юга Ливана.