В Турции назвали последствия роста тарифов в проливах

АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Повышение тарифов за проход судов через Босфор и Дарданеллы усилит нагрузку на мировую торговлю на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг судоходства через Ормузский пролив, заявила РИА Новости турецкий экономист Дильруба Ташкын.

По мнению Ташкын, наибольшее влияние рост тарифов может оказать на перевозчиков массовых грузов и энергоносителей. Она считает, что дополнительные издержки в конечном итоге частично будут переложены на грузоотправителей и потребителей, хотя масштабы эффекта будут зависеть от общей ситуации на мировом рынке перевозок.