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В Турции назвали последствия роста тарифов в проливах - РИА Новости, 22.06.2026
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06:50 22.06.2026
В Турции назвали последствия роста тарифов в проливах

Ташкын: рост тарифов в турецких проливах усилит давление на мировую торговлю

© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в Черном море недалеко от Босфорского пролива
Нефтяные танкеры в Черном море недалеко от Босфорского пролива - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в Черном море недалеко от Босфорского пролива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция повышает стоимость «золотого франка» на 15% с 1 июля 2026 года — с 5,83 доллара до 6,70 доллара.
  • Повышение стоимости «золотого франка» связано с необходимостью покрытия расходов на обеспечение безопасности судоходства, работу спасательных служб и поддержание инфраструктуры проливов.
  • По мнению турецкого экономиста Дильрубы Ташкын, повышение тарифов за проход судов через Босфор и Дарданеллы усилит нагрузку на мировую торговлю и может оказать дополнительное давление на цены в международной торговле.
АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Повышение тарифов за проход судов через Босфор и Дарданеллы усилит нагрузку на мировую торговлю на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг судоходства через Ормузский пролив, заявила РИА Новости турецкий экономист Дильруба Ташкын.
С 1 июля 2026 года Турция повышает стоимость так называемого "золотого франка" - базовой единицы для расчета сборов за проход через проливы Босфор и Дарданеллы - на 15%, с 5,83 доллара до 6,70 доллара. Повышение проводится в рамках начатого в 2022 году поэтапного пересмотра тарифов, которые на протяжении почти четырех десятилетий оставались практически неизменными. Турецкие власти заявляют, что мера необходима для покрытия расходов на обеспечение безопасности судоходства, работу спасательных служб и поддержание инфраструктуры проливов.
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"В условиях сохраняющихся рисков для судоходства в Ормузском проливе любое удорожание прохода через турецкие проливы неизбежно отразится на логистических расходах и стоимости перевозок. Это может оказать дополнительное давление на цены в международной торговле", - сказала Ташкын.
Экономист отметила, что решение Турции повысить сборы за проход судов через Босфор и Дарданеллы совпало с периодом высокой чувствительности мировых рынков к вопросам морской логистики и энергетической безопасности. По ее словам, участники рынка внимательно следят за ситуацией на ключевых транспортных маршрутах, связывающих Европу, Ближний Восток и Азию.
По мнению Ташкын, наибольшее влияние рост тарифов может оказать на перевозчиков массовых грузов и энергоносителей. Она считает, что дополнительные издержки в конечном итоге частично будут переложены на грузоотправителей и потребителей, хотя масштабы эффекта будут зависеть от общей ситуации на мировом рынке перевозок.
Эксперт также указала, что турецкие проливы остаются одним из важнейших морских коридоров мира, через который ежегодно проходят десятки тысяч судов. На этом фоне любые изменения тарифной политики Анкары неизбежно привлекают внимание международного бизнеса и страховых компаний.
Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход боевых кораблей через Босфор и Дарданеллы. Она также имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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