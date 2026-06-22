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СВР раскрыла, кто добыл данные о признании Германией провала разгрома СССР - РИА Новости, 22.06.2026
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00:44 22.06.2026 (обновлено: 01:42 22.06.2026)
СВР раскрыла, кто добыл данные о признании Германией провала разгрома СССР

СВР опубликовала фотокопию отчета о признании Германией провала разгрома СССР

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкВсеобщее военное обучение жителей Ленинграда на площади у Александринского театра, октябрь 1941 года
Всеобщее военное обучение жителей Ленинграда на площади у Александринского театра, октябрь 1941 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Всеобщее военное обучение жителей Ленинграда на площади у Александринского театра, октябрь 1941 года. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джон Кернкросс в августе 1941 года добыл сведения о признании гитлеровской Германией провала плана быстрого разгрома Советского Союза.
  • Шестнадцатого августа 1941 года Павел Фитин направил в Государственный комитет обороны СССР документ, указывающий на неудачи германской армии в войне против СССР.
  • Кернкросс также передал Москве доклад британского Уранового комитета о проекте создания атомного оружия.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Участник знаменитой "Кембриджской пятерки" - группы британских информаторов советской внешней разведки Джон Кернкросс в августе 1941 года добыл сведения о том, что генеральный штаб гитлеровской Германии менее чем через два месяца после нападения на СССР признал провал своего плана быстрого разгрома Советского Союза, с рассекреченной СВР России фотокопией соответствующего сообщения в Кремль ознакомилось РИА Новости.
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Шестнадцатого августа 1941 года начальник советской внешней разведки Павел Фитин направил в Государственный комитет обороны (ГКО) СССР полученную агентурным путем выдержку из сводки материалов английской разведки с 3 по 10 августа 1941 года. Первым адресатом значился председатель ГКО, народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин.
"В германском генштабе усиливается озабоченность в связи с не предполагавшимся советским сопротивлением. Германский план быстрого уничтожения Красной Армии сорван", - говорилось в документе.
Отмечалось, что к 20 июля 1941 года, то есть менее чем за месяц войны, были полностью уничтожены шесть бронетанковых и 20 пехотных немецких дивизий.
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"Потери военных материалов, особенно танков, колоссальны", - указывалось в документе.
Также отмечалось, что немцы испытывают исключительно большие трудности в обеспечении своих войск снабжением, а советские танки оказались первоклассными - их броня была значительно лучше, чем предполагалось в Германии. Германский план блицкрига (операция "Барбаросса") предполагал захват Москвы и падение СССР в течение 10-12 недель войны.
Текст того сообщения Фитина многократно публиковался в различных книгах и статьях по истории советской внешней разведки – но без указания, кто персонально добыл те сведения.
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На обнародованном сейчас бланке сообщения от руки выведено "Лист" - это был оперативный псевдоним Джона Кернкросса (1913-1995). В 1941 году Кернкросс работал личным секретарем лорда Мориса Хэнки, который в правительстве Уинстона Черчилля занимался вопросами обороны, безопасности, секретных служб, научных исследований и другими вопросами. Благодаря этому советская внешняя разведка получила большой объем ценнейшей информации. В частности, в конце сентября 1941 года Кернкросс передал Москве документ чрезвычайной важности — доклад британского Уранового комитета Черчиллю о проекте создания атомного оружия. Это было первое полученное советской разведкой подтверждение практических шагов по использованию за рубежом атомной энергии в военных целях.
В 1942 году Кернкросс перешел на работу в британскую службу радиоперехвата и дешифрования в Блетчли-парке для наблюдения за расшифровкой донесений, направляемых гитлеровцами с использованием шифровальной машины "Энигма". Кернкросс на новом посту снабжал советскую внешнюю разведку громадным количеством разнообразных сведений. Он сообщил важнейшие данные о готовящемся наступлении гитлеровцев на Курской дуге в 1943 году. Своей самоотверженной бескорыстной работой Кернкросс и другие члены "Кембриджской пятерки" во главе с Кимом Филби внесли большой вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.
Бронзовые барельефы членов "Кембриджской пятерки", в том числе Кернкросса, размещены на монументе отечественным разведчикам всех времен, установленном на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки РФ, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента глава государства выступал перед разведчиками.
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СССРРоссияМоскваПавел ФитинУинстон ЧерчилльИосиф Сталин (Джугашвили)Кембриджская пятеркаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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