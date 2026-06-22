СВР раскрыла, кто добыл данные о признании Германией провала разгрома СССР

Всеобщее военное обучение жителей Ленинграда на площади у Александринского театра, октябрь 1941 года. Архивное фото

Всеобщее военное обучение жителей Ленинграда на площади у Александринского театра, октябрь 1941 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Джон Кернкросс в августе 1941 года добыл сведения о признании гитлеровской Германией провала плана быстрого разгрома Советского Союза.

Шестнадцатого августа 1941 года Павел Фитин направил в Государственный комитет обороны СССР документ, указывающий на неудачи германской армии в войне против СССР.

Кернкросс также передал Москве доклад британского Уранового комитета о проекте создания атомного оружия.

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Участник знаменитой "Кембриджской пятерки" - группы британских информаторов советской внешней разведки Джон Кернкросс в августе 1941 года добыл сведения о том, что генеральный штаб гитлеровской Германии менее чем через два месяца после нападения на СССР признал провал своего плана быстрого разгрома Советского Союза, с рассекреченной СВР России фотокопией соответствующего сообщения в Кремль ознакомилось РИА Новости.

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Шестнадцатого августа 1941 года начальник советской внешней разведки Павел Фитин направил в Государственный комитет обороны (ГКО) СССР полученную агентурным путем выдержку из сводки материалов английской разведки с 3 по 10 августа 1941 года. Первым адресатом значился председатель ГКО, народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин

"В германском генштабе усиливается озабоченность в связи с не предполагавшимся советским сопротивлением. Германский план быстрого уничтожения Красной Армии сорван", - говорилось в документе.

Отмечалось, что к 20 июля 1941 года, то есть менее чем за месяц войны, были полностью уничтожены шесть бронетанковых и 20 пехотных немецких дивизий.

"Потери военных материалов, особенно танков, колоссальны", - указывалось в документе.

Также отмечалось, что немцы испытывают исключительно большие трудности в обеспечении своих войск снабжением, а советские танки оказались первоклассными - их броня была значительно лучше, чем предполагалось в Германии . Германский план блицкрига (операция "Барбаросса") предполагал захват Москвы и падение СССР в течение 10-12 недель войны.

Текст того сообщения Фитина многократно публиковался в различных книгах и статьях по истории советской внешней разведки – но без указания, кто персонально добыл те сведения.

На обнародованном сейчас бланке сообщения от руки выведено "Лист" - это был оперативный псевдоним Джона Кернкросса (1913-1995). В 1941 году Кернкросс работал личным секретарем лорда Мориса Хэнки, который в правительстве Уинстона Черчилля занимался вопросами обороны, безопасности, секретных служб, научных исследований и другими вопросами. Благодаря этому советская внешняя разведка получила большой объем ценнейшей информации. В частности, в конце сентября 1941 года Кернкросс передал Москве документ чрезвычайной важности — доклад британского Уранового комитета Черчиллю о проекте создания атомного оружия. Это было первое полученное советской разведкой подтверждение практических шагов по использованию за рубежом атомной энергии в военных целях.

В 1942 году Кернкросс перешел на работу в британскую службу радиоперехвата и дешифрования в Блетчли-парке для наблюдения за расшифровкой донесений, направляемых гитлеровцами с использованием шифровальной машины "Энигма". Кернкросс на новом посту снабжал советскую внешнюю разведку громадным количеством разнообразных сведений. Он сообщил важнейшие данные о готовящемся наступлении гитлеровцев на Курской дуге в 1943 году. Своей самоотверженной бескорыстной работой Кернкросс и другие члены " Кембриджской пятерки " во главе с Кимом Филби внесли большой вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.