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ВС России поразили хранилище ГСМ ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2026
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13:07 22.06.2026 (обновлено: 13:17 22.06.2026)
ВС России поразили хранилище ГСМ ВСУ в Запорожской области

МО РФ: ВС России поразили хранилище ГСМ ВСУ в Запорожской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало кадры поражения хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ в Запорожской области.
  • Поражение нанесено с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения беспилотниками "Герань" хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ в Запорожской области.
"Минобороны опубликовало кадры поражения хранилища ГСМ на нефтебазе "Канцеровка", используемого в интересах ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области", - говорится в сообщении.
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