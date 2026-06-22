ВС России поразили хранилище ГСМ ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало кадры поражения хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ в Запорожской области.
- Поражение нанесено с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения беспилотниками "Герань" хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ в Запорожской области.
"Минобороны опубликовало кадры поражения хранилища ГСМ на нефтебазе "Канцеровка", используемого в интересах ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области", - говорится в сообщении.