ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Лозовая и Грушевка в Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.