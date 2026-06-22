В Химках на памятной акции зажгли 18 тысяч свечей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковных Химках прошла акция «Свеча памяти», в ходе которой участники воссоздали инсталляцию с памятником «Родина-мать зовет!» из свечей.
- Инсталляцию формировали сотни жителей города, представители общественных организаций, бойцы СВО, олимпийские чемпионы.
- В сквере Марии Рубцовой участники акции создали из свечей надпись «Химки помнят».
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" состоялась в подмосковных Химках, участники зажгли 18 тысяч свечей и воссоздали инсталляцию, изображающую монумент "Родина-мать зовет!", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Огненный 35-метровый рисунок формировали сотни жителей города, представители общественных организаций, бойцы СВО, олимпийские чемпионы. Торжественный старт зажжению свечей дала глава городского округа Химки Инна Федотова.
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"Пламя каждой свечи – это символ нашей благодарности, уважения и памяти. Памяти о мужестве, стойкости и самоотверженности поколения победителей", – приводит пресс-служба администрации слова Федотовой.
В свою очередь, главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что особо важно привлекать к акциям памяти молодежь, прививать любовь и преданность своей Родине.
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После зажжения свечей участники почтили память павших минутой молчания.
Еще одной площадкой акции "Свеча памяти" стал сквер Марии Рубцовой. Там "Волонтеры Подмосковья", жители города и депутаты создали из свечей надпись "Химки помнят".
В пресс-службе администрации рассказали, что более 25 тысяч жителей Химок ушли на фронт во время Великой Отечественной войны. В городе выпускали снаряжение, строили оборонительные рубежи, создавали противотанковые ежи на подступах к Москве.