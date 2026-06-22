Участники памятной акции в подмосковных Химках зажгли 18 тысяч свечей

Участники памятной акции в подмосковных Химках зажгли 18 тысяч свечей

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки Участники памятной акции в подмосковных Химках зажгли 18 тысяч свечей

В Химках на памятной акции зажгли 18 тысяч свечей

Краткий пересказ от РИА ИИ В подмосковных Химках прошла акция «Свеча памяти», в ходе которой участники воссоздали инсталляцию с памятником «Родина-мать зовет!» из свечей.

Инсталляцию формировали сотни жителей города, представители общественных организаций, бойцы СВО, олимпийские чемпионы.

В сквере Марии Рубцовой участники акции создали из свечей надпись «Химки помнят».

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" состоялась в подмосковных Химках, участники зажгли 18 тысяч свечей и воссоздали инсталляцию, изображающую монумент "Родина-мать зовет!", сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Огненный 35-метровый рисунок формировали сотни жителей города, представители общественных организаций, бойцы СВО, олимпийские чемпионы. Торжественный старт зажжению свечей дала глава городского округа Химки Инна Федотова

"Пламя каждой свечи – это символ нашей благодарности, уважения и памяти. Памяти о мужестве, стойкости и самоотверженности поколения победителей", – приводит пресс-служба администрации слова Федотовой.

В свою очередь, главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что особо важно привлекать к акциям памяти молодежь, прививать любовь и преданность своей Родине.

После зажжения свечей участники почтили память павших минутой молчания.

Еще одной площадкой акции "Свеча памяти" стал сквер Марии Рубцовой. Там "Волонтеры Подмосковья", жители города и депутаты создали из свечей надпись "Химки помнят".