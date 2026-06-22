Рейтинг@Mail.ru
"Огненную полуторку" из десяти тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 22.06.2026
"Огненную полуторку" из десяти тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде

Полуторку из десяти тысяч свечей создали в Парке Победы в Нижнем Новгороде

© РИА Новости"Огненную полуторку" из 10 тысяч свечей создали в Парке Победы в Нижнем Новгороде
Огненную полуторку из 10 тысяч свечей создали в Парке Победы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
"Огненную полуторку" из 10 тысяч свечей создали в Парке Победы в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Парке Победы в Нижнем Новгороде зажгли огненную картину из 10 тысяч свечей в форме легендарного грузовика «полуторки».
  • Инсталляцию создали в память о событиях времен Великой Отечественной войны в рамках международной акции «Огненные картины войны».
  • В акции приняли участие несколько сотен человек, включая школьников, студентов и волонтеров.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости. Огненную картину из 10 тысяч свечей, изображающую легендарную "полуторку" - знаменитый советский грузовик, зажгли в Парке Победы в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Огромную инсталляцию из свечей нижегородские волонтеры создали в память о событиях времен Великой Отечественной войны в рамках международной акции "Огненные картины войны".
Образ партизана Лени Голикова выложили из свечей у Монумента Победы в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Образ партизана Голикова выложили из свечей в Великом Новгороде
00:19
"Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения тем людям, которые на фронте и в тылу ковали нашу победу. Вечная им память", - сказал депутат Госдумы Вадим Булавинов.
В памятной акции, приуроченной ко Дню начала Великой Отечественной войны, приняли участие несколько сотен человек - школьники, студенты, волонтеры Победы, курсанты. Сообща они зажгли 10 тысяч свечей, выложенных так, чтобы получилось изображение знаменитого советского грузовика ГАЗ-АА, получившего название "полуторка" за грузоподъемность в 1,5 тонны. Незаменимый на фронтовых дорогах грузовик, выпускавшийся на Горьковском автозаводе, стал легендой Великой Отечественной войны.
"Этой акцией мы хотим показать, что мы, молодежь, помним и чтим память тех, кто сражался за нас. Сегодня мы заботимся о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, но не забываем и сегодняшних героев - участников специальной военной операции", - сказала руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.
После зажжения огненной картины в Парке Победы состоялась акция "Меня коснулась война", в ходе которой добровольцы зачитали вслух истории тех, кого коснулась война в первые ее часы - воспоминания простых жителей, рабочих, детей и взрослых.
Акция "Огненные картины войны" зародилась в Год памяти и славы, когда Россия отмечала 75-ю годовщину Великой Победы, и, как и "Бессмертный полк", стала по-настоящему народной. Тысячи людей присоединяются к акции, чтобы отдать свою дань памяти тем, кто спас мир от фашизма.
Брянск - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Брянске появился монумент "Родина-мать зовет!" из зажженных свечей
00:16
 
Нижний НовгородРоссияВадим БулавиновГосдума РФВолонтеры ПобедыДень памяти и скорбиГруппа ГАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала