"Огненную полуторку" из десяти тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости. Огненную картину из 10 тысяч свечей, изображающую легендарную "полуторку" - знаменитый советский грузовик, зажгли в Парке Победы в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.

Огромную инсталляцию из свечей нижегородские волонтеры создали в память о событиях времен Великой Отечественной войны в рамках международной акции "Огненные картины войны".

После зажжения огненной картины в Парке Победы состоялась акция "Меня коснулась война", в ходе которой добровольцы зачитали вслух истории тех, кого коснулась война в первые ее часы - воспоминания простых жителей, рабочих, детей и взрослых.