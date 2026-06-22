"Огненную полуторку" из десяти тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Парке Победы в Нижнем Новгороде зажгли огненную картину из 10 тысяч свечей в форме легендарного грузовика «полуторки».
- Инсталляцию создали в память о событиях времен Великой Отечественной войны в рамках международной акции «Огненные картины войны».
- В акции приняли участие несколько сотен человек, включая школьников, студентов и волонтеров.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости. Огненную картину из 10 тысяч свечей, изображающую легендарную "полуторку" - знаменитый советский грузовик, зажгли в Парке Победы в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Огромную инсталляцию из свечей нижегородские волонтеры создали в память о событиях времен Великой Отечественной войны в рамках международной акции "Огненные картины войны".
"Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения тем людям, которые на фронте и в тылу ковали нашу победу. Вечная им память", - сказал депутат Госдумы Вадим Булавинов.
В памятной акции, приуроченной ко Дню начала Великой Отечественной войны, приняли участие несколько сотен человек - школьники, студенты, волонтеры Победы, курсанты. Сообща они зажгли 10 тысяч свечей, выложенных так, чтобы получилось изображение знаменитого советского грузовика ГАЗ-АА, получившего название "полуторка" за грузоподъемность в 1,5 тонны. Незаменимый на фронтовых дорогах грузовик, выпускавшийся на Горьковском автозаводе, стал легендой Великой Отечественной войны.
"Этой акцией мы хотим показать, что мы, молодежь, помним и чтим память тех, кто сражался за нас. Сегодня мы заботимся о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, но не забываем и сегодняшних героев - участников специальной военной операции", - сказала руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.
После зажжения огненной картины в Парке Победы состоялась акция "Меня коснулась война", в ходе которой добровольцы зачитали вслух истории тех, кого коснулась война в первые ее часы - воспоминания простых жителей, рабочих, детей и взрослых.
Акция "Огненные картины войны" зародилась в Год памяти и славы, когда Россия отмечала 75-ю годовщину Великой Победы, и, как и "Бессмертный полк", стала по-настоящему народной. Тысячи людей присоединяются к акции, чтобы отдать свою дань памяти тем, кто спас мир от фашизма.