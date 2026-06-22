В акции "Свеча памяти" участвуют 60 стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В мемориальной акции "Свеча памяти" принимают участие 60 стран.
- Акция "Свеча памяти" проводится уже в 18-й раз и стартовала 21 июня в Москве.
- "Свеча памяти" носит межконфессиональный характер и включает посещение духовных центров и памятных мест.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Участие в мемориальной акции "Свеча памяти" принимают 60 стран, сообщили РИА Новости организаторы акции из "Офицеров России".
"Каждый год мы передаём "Свечу" в города воинской славы нашей страны. География акции с каждым годом расширяется, растет и число участников, в этом году 60 стран подтвердили свое участие. "Свеча Памяти" будет проводиться ежегодно, и мы уверены, что количество ее участников продолжит увеличиваться", - сказал председатель президиума организации Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Акция носит межконфессиональный характер, отметили в "Офицерах России". Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и РФ, ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, молодежь, со свечой памяти из Елоховского собора направились к духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Затем участники автоколонны посетили памятные места в парке Победы на Поклонной горе.
В 2026 году "Свеча памяти" передана в город воинской славы Курск. Именно там, на мемориальном комплексе "Курская дуга", зажжена "Огненная картина войны" — как дань памяти героям великого сражения и всем, кто отдал жизнь за Победу.