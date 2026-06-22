Рейтинг@Mail.ru
На Кубани арестовали имущество обвиняемых в убийстве аниматоров - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 22.06.2026
На Кубани арестовали имущество обвиняемых в убийстве аниматоров

На Кубани арестовали имущество обвиняемых в убийстве двух аниматоров

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Краснодарский краевой суд арестовал земельный участок Демьяна Кеворкьяна и половину земельного участка Арама Татосяна в рамках гражданского иска о возмещении вреда потерпевшим по делу об убийстве аниматоров на Кубани.
  • Коллегия присяжных заседателей признала Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна виновными в разбойном нападении и убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершенном в апреле 2023 года.
КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд арестовал земельный участок Демьяна Кеворкьяна и половину земельного участка Арама Татосяна в рамках гражданского иска о возмещении морального и материального вреда потерпевшим по делу об убийстве аниматоров на Кубани, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Краснодарский краевой суд рассматривает дело о разбойном нападении и убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершенном в апреле 2023 года. Коллегия присяжных заседателей 28 мая 2026 года единогласно признала троих местных жителей - Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна - виновными в преступлении и не заслуживающими снисхождения. Тем же вердиктом Кеворкьян признан виновным в убийстве знакомого в мае 2013 года.
Гособвинение заявило ходатайство о наложении ареста на имущество подсудимых Кеворкьяна и Татосяна в рамках гражданского иска о возмещении материального и морального вреда потерпевшим.
"Суд постановил наложить арест на следующее имущество подсудимого Кеворкьяна: земельный участок площадью 900 плюс-минус 21 квадратный метр... Наложить арест на следующее имущество Татосяна: 1/2 доля земельного участка площадью 1,5 тысячи плюс-минус 12 квадратных метров", - сказал судья.
Кроме того, постановлением Октябрьского районного суда Краснодара в ноябре 2023 года уже был наложен арест на два автомобиля Кеворкьяна. Этим же постановлением были арестованы денежные средства на банковских счетах и иные ценности подсудимых.
По данным прокуратуры Краснодарского края, 28 апреля 2023 года обвиняемые напали на 37-летнего мужчину и 19-летнюю девушку на участке автодороги между станицами Каневская и Березанская, где потерпевшие были вынуждены остановиться из-за пробитого колеса автомобиля, возвращаясь после проведенного ими праздничного мероприятия.
Нападавшие нанесли Чубко и Мостыко смертельные ножевые ранения, похитили деньги с их банковских карт, завладели ювелирными украшениями и личными вещами, а тела спрятали в лесу. Подсудимые также сожгли автомобиль Чубко. После преступления соучастники скрылись на своей машине.
Подсудимых задержали оперативные сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД России на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов.
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Кузбассе оправдали двух человек, обвиняемых в убийстве предпринимателя
10 июня, 15:29
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайАпшеронский районКраснодарский краевой судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала