На Кубани арестовали имущество обвиняемых в убийстве аниматоров

Краткий пересказ от РИА ИИ Краснодарский краевой суд арестовал земельный участок Демьяна Кеворкьяна и половину земельного участка Арама Татосяна в рамках гражданского иска о возмещении вреда потерпевшим по делу об убийстве аниматоров на Кубани.

Коллегия присяжных заседателей признала Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна виновными в разбойном нападении и убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершенном в апреле 2023 года.

КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд арестовал земельный участок Демьяна Кеворкьяна и половину земельного участка Арама Татосяна в рамках гражданского иска о возмещении морального и материального вреда потерпевшим по делу об убийстве аниматоров на Кубани, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Краснодарский краевой суд рассматривает дело о разбойном нападении и убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершенном в апреле 2023 года. Коллегия присяжных заседателей 28 мая 2026 года единогласно признала троих местных жителей - Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна - виновными в преступлении и не заслуживающими снисхождения. Тем же вердиктом Кеворкьян признан виновным в убийстве знакомого в мае 2013 года.

Гособвинение заявило ходатайство о наложении ареста на имущество подсудимых Кеворкьяна и Татосяна в рамках гражданского иска о возмещении материального и морального вреда потерпевшим.

"Суд постановил наложить арест на следующее имущество подсудимого Кеворкьяна: земельный участок площадью 900 плюс-минус 21 квадратный метр... Наложить арест на следующее имущество Татосяна: 1/2 доля земельного участка площадью 1,5 тысячи плюс-минус 12 квадратных метров", - сказал судья.

Кроме того, постановлением Октябрьского районного суда Краснодара в ноябре 2023 года уже был наложен арест на два автомобиля Кеворкьяна. Этим же постановлением были арестованы денежные средства на банковских счетах и иные ценности подсудимых.

По данным прокуратуры Краснодарского края, 28 апреля 2023 года обвиняемые напали на 37-летнего мужчину и 19-летнюю девушку на участке автодороги между станицами Каневская и Березанская, где потерпевшие были вынуждены остановиться из-за пробитого колеса автомобиля, возвращаясь после проведенного ими праздничного мероприятия.

Нападавшие нанесли Чубко и Мостыко смертельные ножевые ранения, похитили деньги с их банковских карт, завладели ювелирными украшениями и личными вещами, а тела спрятали в лесу. Подсудимые также сожгли автомобиль Чубко. После преступления соучастники скрылись на своей машине.