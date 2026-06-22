Суд на Кубани признал требования потерпевших по делу об убийстве аниматоров

Краткий пересказ от РИА ИИ Краснодарский краевой суд признал имущественные требования потерпевших по делу об убийстве аниматоров на более чем 11 миллионов рублей.

Коллегия присяжных заседателей признала троих местных жителей виновными в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершенном в апреле 2023 года.

Суд продолжит рассмотрение дела 29 июня.

КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд признал имущественные требования потерпевших по делу об убийстве аниматоров на более 11 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Краснодарский краевой суд рассматривает дело о разбойном нападении и убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершенном в апреле 2023 года. Коллегия присяжных заседателей 28 мая 2026 года единогласно признала троих местных жителей - Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна - виновными в преступлении и не заслуживающими снисхождения. Тем же вердиктом Демьян Кеворкьян признан виновным в убийстве знакомого в мае 2013 года.

В ходе судебного заседания в понедельник представитель супруги убитого Чубко ходатайствовал о взыскании солидарно с подсудимых 10 миллионов рублей за причинение морального вреда потерпевшей и ее малолетнему сыну, а также 1,25 миллиона материального ущерба.

"Суд постановил приобщить к материалам настоящего уголовного дела исковые заявления и приложения к ним, представленные суду представителем потерпевшей Чубко... Признать Чубко гражданским истцом, в качестве гражданских ответчиков признать подсудимых Двойникова, Татосяна, Кеворкьяна", - огласил судья.

Кроме того, судья огласил принятое в производство в июле 2025 года исковое заявление матери убитой Мостыко о возмещении морального вреда в размере 5 миллионов рублей, а также материального ущерба, расходов на поездки с места жительства в город Краснодар и обратно и ритуальные услуги. Представитель потерпевшей заявил, что огласит уточненные имущественные требования на следующем заседании суда.

Суд продолжит рассматрение дела 29 июня.

По данным прокуратуры Краснодарского края, 28 апреля 2023 года обвиняемые напали на 37-летнего мужчину и 19-летнюю девушку на участке автодороги между станицами Каневская и Березанская, где потерпевшие были вынуждены остановиться из-за пробитого колеса автомобиля, возвращаясь после проведенного ими праздничного мероприятия.

Нападавшие нанесли Чубко и Мостыко смертельные ножевые ранения, похитили деньги с их банковских карт, завладели ювелирными украшениями и личными вещами, а тела спрятали в лесу. Подсудимые также сожгли автомобиль Чубко. После преступления соучастники скрылись на своей машине.