Суд ждет владельца "М2М Прайвет Банка" и экс-совладельца "Азбуки вкуса"

Краткий пересказ от РИА ИИ Владельца «М2М Прайвет Банка» и «Азиатско-Тихоокеанского Банка» Павла Масловского, бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и других фигурантов ждет суд по делу о растрате более 14 миллиардов рублей.

По данным Генпрокуратуры, в ноябре 2011 года Масловский создал преступное сообщество, участники которого выдавали подконтрольным организациям невозвратные кредиты.

Андрей Вдовин и Борис Мираков скрылись от следствия и объявлены в розыск, расследование в отношении них и других неустановленных лиц продолжается.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Суд ждет владельца "М2М Прайвет Банка" и "Азиатско-Тихоокеанского Банка" Павла Масловского, бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и других фигурантов дела о растрате 14 миллиардов рублей этих кредитных организаций, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По информации ведомства, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский, акционер " М2М Прайвет Банк " Андрей Новиков, исполняющая обязанности предправления банка Инна Иванова, управляющая филиалом "Азиатско-Тихоокеанского Банка" Татьяна Шаблыко и другие лица.

Фигуранты похитили средства "М2М Прайвет Банк", "Азиатско-Тихоокеанского Банка" и других коммерческих структур - в общей сложности более 14 миллиардов рублей, сообщили в ГП РФ. Для этого, по данным Генпрокуратуры, подконтрольным организациям выдавались невозвратные кредиты.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца ПАО "М2М Прайвет Банк" и АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" Павла Масловского, члена совета директоров указанных банков Кирилла Якубовского... Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе.

Также по делу проходят Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова и другие. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества и участие в нем" и части 4 статьи 160 УК РФ "Растрата".

Отмечается, что член совета директоров банков Андрей Вдовин и генеральный директор компании "ФТК" Борис Мираков скрылись от следствия и объявлены в розыск. Расследование в отношении них и других неустановленных лиц продолжается.