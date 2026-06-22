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Суд ждет владельца "М2М Прайвет Банка" и экс-совладельца "Азбуки вкуса" - РИА Новости, 22.06.2026
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18:13 22.06.2026
Суд ждет владельца "М2М Прайвет Банка" и экс-совладельца "Азбуки вкуса"

Суд ждет бизнесмена Якубовского и других фигурантов дела о растрате 14 млрд руб

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владельца «М2М Прайвет Банка» и «Азиатско-Тихоокеанского Банка» Павла Масловского, бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и других фигурантов ждет суд по делу о растрате более 14 миллиардов рублей.
  • По данным Генпрокуратуры, в ноябре 2011 года Масловский создал преступное сообщество, участники которого выдавали подконтрольным организациям невозвратные кредиты.
  • Андрей Вдовин и Борис Мираков скрылись от следствия и объявлены в розыск, расследование в отношении них и других неустановленных лиц продолжается.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Суд ждет владельца "М2М Прайвет Банка" и "Азиатско-Тихоокеанского Банка" Павла Масловского, бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и других фигурантов дела о растрате 14 миллиардов рублей этих кредитных организаций, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
По информации ведомства, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский, акционер "М2М Прайвет Банк" Андрей Новиков, исполняющая обязанности предправления банка Инна Иванова, управляющая филиалом "Азиатско-Тихоокеанского Банка" Татьяна Шаблыко и другие лица.
Фигуранты похитили средства "М2М Прайвет Банк", "Азиатско-Тихоокеанского Банка" и других коммерческих структур - в общей сложности более 14 миллиардов рублей, сообщили в ГП РФ. Для этого, по данным Генпрокуратуры, подконтрольным организациям выдавались невозвратные кредиты.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца ПАО "М2М Прайвет Банк" и АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" Павла Масловского, члена совета директоров указанных банков Кирилла Якубовского... Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе.
Также по делу проходят Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова и другие. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества и участие в нем" и части 4 статьи 160 УК РФ "Растрата".
Отмечается, что член совета директоров банков Андрей Вдовин и генеральный директор компании "ФТК" Борис Мираков скрылись от следствия и объявлены в розыск. Расследование в отношении них и других неустановленных лиц продолжается.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014 году отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".
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