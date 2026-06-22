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Суд арестовал напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Первомайский районный суд Краснодара арестовал Григория Артюшина на два месяца до 20 августа 2026 года.

Григорий Артюшин напал на людей в торговом центре Краснодара 20 июня, нанеся ножевые ранения нескольким посетителям.

В результате нападения погибла одна женщина, не менее пяти человек пострадали.

КРАСНОДАР, 22 июн – РИА Новости. Первомайский районный суд Краснодара арестовал Григория Артюшина, напавшего на людей в торговом центре города 20 июня, на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следственный комитет в суде ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу сроком два месяца, до 20 августа. Суд удовлетворил ходатайство ведомства.

"Суд признал избрать Артюшину Григорию Максимовичу меру пресечения сроком на два месяца, до 20 августа 2026 года", - сказал судья.

Артюшин в зале суда заявил, что раскаивается в совершенном преступлении. Он объяснил свои действия шаткой психикой и влиянием увлечения другими преступниками, совершавшими убийства.