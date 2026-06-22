Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 22.06.2026 (обновлено: 17:11 22.06.2026)
Суд арестовал напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре

Суд арестовал напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре на два месяца

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первомайский районный суд Краснодара арестовал Григория Артюшина на два месяца до 20 августа 2026 года.
  • Григорий Артюшин напал на людей в торговом центре Краснодара 20 июня, нанеся ножевые ранения нескольким посетителям.
  • В результате нападения погибла одна женщина, не менее пяти человек пострадали.
КРАСНОДАР, 22 июн – РИА Новости. Первомайский районный суд Краснодара арестовал Григория Артюшина, напавшего на людей в торговом центре города 20 июня, на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следственный комитет в суде ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу сроком два месяца, до 20 августа. Суд удовлетворил ходатайство ведомства.
"Суд признал избрать Артюшину Григорию Максимовичу меру пресечения сроком на два месяца, до 20 августа 2026 года", - сказал судья.
Артюшин в зале суда заявил, что раскаивается в совершенном преступлении. Он объяснил свои действия шаткой психикой и влиянием увлечения другими преступниками, совершавшими убийства.
Двадцатого июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, предварительно, там никто не пострадал. Злоумышленник был задержан, с ним работали полицейские. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее пяти человек. Было возбуждено уголовное дело.
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Обезвредивший преступника в ТЦ в Краснодаре планирует вернуться в зону СВО
21 июня, 17:29
 
ПроисшествияКраснодарИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Краснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала