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В Бурятии троих людей будут судить за хищение 171 миллиона рублей - РИА Новости, 22.06.2026
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08:19 22.06.2026
В Бурятии троих людей будут судить за хищение 171 миллиона рублей

В Бурятии троих людей будут судить за хищение денег при ликвидации свалки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии трое участников организованной преступной группировки пойдут под суд за хищение более 171 миллиона рублей.
  • Деньги были похищены при ликвидации несанкционированной свалки в Тункинском национальном парке в рамках нацпроекта «Экология».
  • Прокуратура Республики Бурятия утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело будет направлено в Тункинский районный суд.
УЛАН-УДЭ, 22 июн - РИА Новости. В Бурятии трое участников организованной преступной группировки пойдут под суд за хищение более 171 миллиона рублей при ликвидации несанкционированной свалки в Тункинском нацпарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры республики.
По версии следствия, в рамках нацпроекта "Экология" Бурятии была выделена субсидия в размере 320 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированной свалки на территории Тункинского национального парка. Шестеро участников преступной группы путем завышения стоимости фактически выполненных работ похитили более 171 миллиона рублей. Из них 12 миллионов рублей один из обвиняемых легализовал, разместив средства на вкладах в банке.
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"Прокуратура Республики Бурятия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной преступной группы... Уголовное дело будет направлено в Тункинский районный суд Республики Бурятия для рассмотрения по существу", - рассказали агентству в прокуратуре.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о директоре Тункинского нацпарка Баире Байминове, его заме Владимире Марганове и директоре компании-подрядчика Содноме Будатарове, которого в июне 2025 года экстрадировали из Монголии. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения в особо крупном размере, получении взятки организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с использованием служебного положения в особо крупном размере.
При этом, трое других участников преступной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в марте-мае 2026 года им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
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