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Депутат ЕП прокомментировал отмену публикации статьи Лаврова в западных СМИ - РИА Новости, 22.06.2026
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17:46 22.06.2026
Депутат ЕП прокомментировал отмену публикации статьи Лаврова в западных СМИ

Картайзер об отмене публикации Лаврова: Запад выбирает подавление идей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отказ публиковать статью главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствует о нежелании западных элит вступать в открытую дискуссию с Россией и о страхе собственной слабости, заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.
  • По мнению депутата, вместо открытой дискуссии применяется цензура, что противоречит традициям свободной общественной дискуссии, которыми гордился Запад.
  • Картайзер подчеркнул, что во времена холодной войны публикация статьи советского министра в западной прессе была бы возможна.
БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Отказ публиковать статью главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствует о нежелании западных элит вступать в открытую дискуссию с Россией, о страхе собственной слабости, заявил РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.
"Вместо столкновения идей выбирается их подавление. Вместо смелости вступить в дискуссию с оппонентом применяется цензура", - сказал собеседник агентства.
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По мнению депутата, подобный подход противоречит традициям свободной общественной дискуссии, которыми долгое время гордился Запад.
"Во времена холодной войны никто бы не усомнился в возможности опубликовать в западной прессе статью советского министра. Ее, безусловно, активно комментировали бы, критиковали и оспаривали. Но ее бы опубликовали", - подчеркнул он.
Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны ряда коллег в Европарламенте за свою позицию в пользу сохранения каналов диалога с Россией.
Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.
В материале министр написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.
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В миреРоссияЕвропаСергей ЛавровФернан КартайзерЕвропарламентНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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