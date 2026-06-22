Краткий пересказ от РИА ИИ Отказ публиковать статью главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствует о нежелании западных элит вступать в открытую дискуссию с Россией и о страхе собственной слабости, заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

По мнению депутата, вместо открытой дискуссии применяется цензура, что противоречит традициям свободной общественной дискуссии, которыми гордился Запад.

Картайзер подчеркнул, что во времена холодной войны публикация статьи советского министра в западной прессе была бы возможна.

БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Отказ публиковать статью главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствует о нежелании западных элит вступать в открытую дискуссию с Россией, о страхе собственной слабости, заявил РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.

"Вместо столкновения идей выбирается их подавление. Вместо смелости вступить в дискуссию с оппонентом применяется цензура", - сказал собеседник агентства.

По мнению депутата, подобный подход противоречит традициям свободной общественной дискуссии, которыми долгое время гордился Запад.

"Во времена холодной войны никто бы не усомнился в возможности опубликовать в западной прессе статью советского министра. Ее, безусловно, активно комментировали бы, критиковали и оспаривали. Но ее бы опубликовали", - подчеркнул он.

Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны ряда коллег в Европарламенте за свою позицию в пользу сохранения каналов диалога с Россией.

Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.