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МИД: ФРГ не сможет замять вопрос признания геноцида народа СССР - РИА Новости, 22.06.2026
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01:44 22.06.2026
МИД: ФРГ не сможет замять вопрос признания геноцида народа СССР

Захарова: РФ не даст ФРГ замять вопрос признания геноцида народа СССР в годы ВОВ

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не позволит Германии замять вопрос о признании геноцида советского народа нацистами в годы войны.
  • МИД РФ продолжит добиваться официального признания Германией и международным сообществом преступлений нацистов в отношении мирного населения СССР в качестве геноцида, а также выплаты индивидуальных компенсаций всем блокадникам.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия не даст Германии замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы войны, в том числе применительно к блокаде Ленинграда, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Берлин отказывается признавать геноцидом советского народа блокаду Ленинграда и другие преступления гитлеровцев против мирного населения. Вместо этого власти ФРГ используют общие формулировки о "злодеяниях" нацистов и "страданиях" их жертв.
"Замотать" вопрос германским властям таким образом не удастся. Продолжим на всех уровнях, включая Совет безопасности ООН, добиваться официального признания властями ФРГ и международным сообществом преступлений нацистов в отношении мирного населения СССР в качестве геноцида, а также выплаты индивидуальных компенсаций всем блокадникам", - подчеркнула Захарова.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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