МИД: ФРГ не сможет замять вопрос признания геноцида народа СССР

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия не даст Германии замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы войны, в том числе применительно к блокаде Ленинграда, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.