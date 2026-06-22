США и Иран будут гарантировать целостность Ливана, заявил Галибаф

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф является главой иранских переговорщиков в диалоге с США.
- По итогам переговоров в Швейцарии было заявлено, что США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, являющийся главой иранских переговорщиков в диалоге с США, заявил по итогам переговоров в Швейцарии, что США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана, передает агентство Рейтер.
"Главный переговорщик Ирана по итогам переговоров в Швейцарии заявил, что и США, и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана", - говорится в публикации агентства.