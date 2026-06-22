Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что преступникам, испортившим Зеркальный пруд в Вашингтоне, может грозить 10 лет лишения свободы.

Вандалы прорезали борозду длиной более 90 метров в фасаде бассейна, залили в воду агрессивные химикаты и испортили газон надписью "86 47".

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что преступникам, испортившим Зеркальный пруд в Вашингтоне, может грозить 10 лет лишения свободы, и пообещал привлечь их к ответственности.

Накануне американский лидер сообщил, что испортившие пруд вандалы были арестованы. Он добавил, что за подобное преступление им будет грозить тюремный срок.

"Пожалуйста, помните, что за уничтожение или даже попытку уничтожения подобных объектов предусмотрено 10 лет тюрьмы, и это наказание будет применено в полном объеме", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США уточнил, что вандалы прорезали борозду в 300 футов (более 90 метров) в фасаде бассейна и залили в воду агрессивные химикаты, а также испортили газон надписью "86 47". Американский лидер вспомнил в связи с этим дело Джеймса Коми и отметил, что пруд уже приводят в порядок.

Экс-глава ФБР Коми в 2025 году опубликовал в соцсети фотографию ракушек, выложенных в виде цифр "8647". Сейчас он находится под следствием за угрозу президенту, так как Трамп - 47-й лидер США, а 86 на американском сленге означает призыв избавиться от кого-то.

В апреле Трамп объявлял, что власти отремонтируют Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на "синий цвет флага США", чтобы и вода приобрела такой же цвет. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, пришлось проводить дополнительные работы.