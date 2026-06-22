В Европе признали, что пока не могут воевать без США

Краткий пересказ от РИА ИИ Европе необходимо готовиться к ситуации, при которой США перестанут играть ключевую роль в обеспечении коллективной обороны через НАТО.

Способность Европы к сдерживанию будет оцениваться не по расходам на оборону, а по тому, смогут ли ее вооруженные силы реально действовать вместе в условиях кризиса.

Исследователи предлагают постепенное формирование «более европеизированного НАТО», в котором основную нагрузку по обеспечению безопасности на континенте возьмут на себя европейские страны.

БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Европе необходимо готовиться к ситуации, при которой США перестанут играть нынешнюю ключевую роль в обеспечении коллективной обороны через НАТО, говорится в исследовании "Защита Европы и сдерживание России: ресурсы, готовность и решимость", опубликованном на сайте Института исследований безопасности Европейского союза ( Европе необходимо готовиться к ситуации, при которой США перестанут играть нынешнюю ключевую роль в обеспечении коллективной обороны через НАТО, говорится в исследовании "Защита Европы и сдерживание России: ресурсы, готовность и решимость", опубликованном на сайте Института исследований безопасности Европейского союза ( European Union Institute for Security Studies , EUISS).

"Конечной целью должен стать альянс, в котором европейцы обеспечивают основу системы, а США больше не выступают незаменимым государством-опорой", - говорится в документе.

Авторы исследования отмечают, что способность Европы к обороне будет зависеть не столько от роста военных расходов, вопреки бесконечным призывам к наращиванию оборонного финансирования от генсека НАТО Марка Рютте и еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса , сколько от готовности европейских армий действовать как единая сила.

"Способность Европы к сдерживанию будет оцениваться не по тому, сколько она тратит на оборону, а по тому, смогут ли ее вооруженные силы реально действовать вместе в условиях кризиса", - говорится в докладе.

Эксперты EUISS считают, что существующей координации между европейскими государствами уже недостаточно.

"Постепенной координации больше недостаточно", - отмечают авторы, призывая перейти от "параллельно существующих национальных армий" к "подлинно интегрированным оперативным системам".

В документе фактически предлагается дальнейшее углубление военной интеграции европейских государств, включая совместное использование вооружений, логистики, систем командования и отдельных военных возможностей.

Авторы также выступают за создание более устойчивых европейских механизмов управления вооруженными силами, способных функционировать при значительно меньшей поддержке со стороны США.

Необходимость таких мер в исследовании авторы объясняют тем, что Россия уже сумела адаптировать свои вооруженные силы к современным условиям, нарастить оборонное производство и выработать новые методы ведения боевых действий.

При этом основной акцент документа сделан не на российском военном потенциале, а на проблемах самой Европы, которая, по оценке авторов, остается чрезмерно зависимой от американской военной поддержки.

В качестве одного из наиболее реалистичных сценариев исследователи называют постепенное формирование "более европеизированного НАТО", в котором основную нагрузку по обеспечению безопасности на континенте возьмут на себя европейские страны.