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В Европе признали, что пока не могут воевать без США - РИА Новости, 22.06.2026
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10:12 22.06.2026
В Европе признали, что пока не могут воевать без США

EUISS: ЕС нужно готовиться к ситуации, когда США откажутся от ведущей роли

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европе необходимо готовиться к ситуации, при которой США перестанут играть ключевую роль в обеспечении коллективной обороны через НАТО.
  • Способность Европы к сдерживанию будет оцениваться не по расходам на оборону, а по тому, смогут ли ее вооруженные силы реально действовать вместе в условиях кризиса.
  • Исследователи предлагают постепенное формирование «более европеизированного НАТО», в котором основную нагрузку по обеспечению безопасности на континенте возьмут на себя европейские страны.
БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Европе необходимо готовиться к ситуации, при которой США перестанут играть нынешнюю ключевую роль в обеспечении коллективной обороны через НАТО, говорится в исследовании "Защита Европы и сдерживание России: ресурсы, готовность и решимость", опубликованном на сайте Института исследований безопасности Европейского союза (European Union Institute for Security Studies, EUISS).
"Конечной целью должен стать альянс, в котором европейцы обеспечивают основу системы, а США больше не выступают незаменимым государством-опорой", - говорится в документе.
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Авторы исследования отмечают, что способность Европы к обороне будет зависеть не столько от роста военных расходов, вопреки бесконечным призывам к наращиванию оборонного финансирования от генсека НАТО Марка Рютте и еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, сколько от готовности европейских армий действовать как единая сила.
"Способность Европы к сдерживанию будет оцениваться не по тому, сколько она тратит на оборону, а по тому, смогут ли ее вооруженные силы реально действовать вместе в условиях кризиса", - говорится в докладе.
Эксперты EUISS считают, что существующей координации между европейскими государствами уже недостаточно.
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"Постепенной координации больше недостаточно", - отмечают авторы, призывая перейти от "параллельно существующих национальных армий" к "подлинно интегрированным оперативным системам".
В документе фактически предлагается дальнейшее углубление военной интеграции европейских государств, включая совместное использование вооружений, логистики, систем командования и отдельных военных возможностей.
Авторы также выступают за создание более устойчивых европейских механизмов управления вооруженными силами, способных функционировать при значительно меньшей поддержке со стороны США.
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Необходимость таких мер в исследовании авторы объясняют тем, что Россия уже сумела адаптировать свои вооруженные силы к современным условиям, нарастить оборонное производство и выработать новые методы ведения боевых действий.
При этом основной акцент документа сделан не на российском военном потенциале, а на проблемах самой Европы, которая, по оценке авторов, остается чрезмерно зависимой от американской военной поддержки.
В качестве одного из наиболее реалистичных сценариев исследователи называют постепенное формирование "более европеизированного НАТО", в котором основную нагрузку по обеспечению безопасности на континенте возьмут на себя европейские страны.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреЕвропаРоссияСШАМарк РюттеАндрюс КубилюсНАТО
 
 
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