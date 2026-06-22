Делегация США поделились ожиданиями от переговоров с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Переговорщики США рассчитывают работать с иранской делегацией в предстоящую ночь.

В ходе дискуссий в воскресенье стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе, перемирие в Ливане и все аспекты ядерной сделки.

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Американская делегация на переговорах с Ираном в Швейцарии рассчитывает работать и в предстоящую ночь, так как представители Ирана якобы остаются там, утверждает пресс-пул вице-президента США Джей Ди Вэнса со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

"Иранская делегация по-прежнему находится на месте переговоров, а делегация США рассчитывает продолжить работу всю ночь, сообщил высокопоставленный американский дипломат, участвующий в переговорах. По его словам, обсуждения продолжаются", — говорится в сообщении пула.

Дипломат подтвердил, что в ходе дискуссий в воскресенье стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе , перемирие в Ливане и все аспекты ядерной сделки.

В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана Катара . Позднее агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула место проведения переговоров после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа . Press TV также передавал аналогичную информацию.

До этого начали появляться сообщения о завершении первого раунда технических консультаций, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.

Как рассказывал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.

Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив