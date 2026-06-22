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Делегация США поделились ожиданиями от переговоров с Ираном - РИА Новости, 22.06.2026
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02:28 22.06.2026 (обновлено: 02:34 22.06.2026)
Делегация США поделились ожиданиями от переговоров с Ираном

Пресс-пул Вэнса: США на переговорах с Ираном рассчитывают работать ночь

© REUTERS / URS FLUEELERЗал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
Зал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / URS FLUEELER
Зал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговорщики США рассчитывают работать с иранской делегацией в предстоящую ночь.
  • В ходе дискуссий в воскресенье стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе, перемирие в Ливане и все аспекты ядерной сделки.
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Американская делегация на переговорах с Ираном в Швейцарии рассчитывает работать и в предстоящую ночь, так как представители Ирана якобы остаются там, утверждает пресс-пул вице-президента США Джей Ди Вэнса со ссылкой на высокопоставленного дипломата.
"Иранская делегация по-прежнему находится на месте переговоров, а делегация США рассчитывает продолжить работу всю ночь, сообщил высокопоставленный американский дипломат, участвующий в переговорах. По его словам, обсуждения продолжаются", — говорится в сообщении пула.
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Дипломат подтвердил, что в ходе дискуссий в воскресенье стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе, перемирие в Ливане и все аспекты ядерной сделки.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Позднее агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула место проведения переговоров после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Press TV также передавал аналогичную информацию.
До этого начали появляться сообщения о завершении первого раунда технических консультаций, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.
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Как рассказывал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Накануне военное командование исламской республики вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
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В миреИранСШАШвейцарияМохаммад-Багер ГалибафДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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