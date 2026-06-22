Аграрии Тюменской области в сроки завершили посевную кампанию

Краткий пересказ от РИА ИИ Посевная кампания в Тюменской области завершилась в запланированные сроки.

Аграрии засеяли более 741 тысячи гектаров полей.

Большую часть полей — 583 тысячи гектаров — занимают пшеница, овес, ячмень, горох, кукуруза и гречиха.

ТЮМЕНЬ, 22 июн – РИА Новости. Посевная кампания в Тюменской области завершилась в запланированные сроки, в целом аграрии засеяли более 741 тысячи гектаров полей, сообщил глава региона Александр Моор.

"Посевная кампания в Тюменской области завершилась. Хорошая погода позволила аграриям закончить работы в запланированные сроки. Более 741 тысячи гектаров полей засеяно зерновыми и зернобобовыми, кормовыми и техническими культурами, однолетними травами, картофелем и овощами", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор отметил, что после окончания посевных работ задача земледельцев - вырастить достойный урожай, поэтому сельхозпредприятия уже сосредоточили большие силы на защите посевов от вредителей и химической прополке.