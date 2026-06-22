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Аграрии Тюменской области в сроки завершили посевную кампанию - РИА Новости, 22.06.2026
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Тюменская область
 
17:39 22.06.2026
Аграрии Тюменской области в сроки завершили посевную кампанию

Моор: в Тюменской области завершили посевную кампанию в запланированные сроки

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Правительство Тюменской области
Александр Моор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посевная кампания в Тюменской области завершилась в запланированные сроки.
  • Аграрии засеяли более 741 тысячи гектаров полей.
  • Большую часть полей — 583 тысячи гектаров — занимают пшеница, овес, ячмень, горох, кукуруза и гречиха.
ТЮМЕНЬ, 22 июн – РИА Новости. Посевная кампания в Тюменской области завершилась в запланированные сроки, в целом аграрии засеяли более 741 тысячи гектаров полей, сообщил глава региона Александр Моор.
"Посевная кампания в Тюменской области завершилась. Хорошая погода позволила аграриям закончить работы в запланированные сроки. Более 741 тысячи гектаров полей засеяно зерновыми и зернобобовыми, кормовыми и техническими культурами, однолетними травами, картофелем и овощами", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что после окончания посевных работ задача земледельцев - вырастить достойный урожай, поэтому сельхозпредприятия уже сосредоточили большие силы на защите посевов от вредителей и химической прополке.
По данным департамента агропромышленной комплекса региона, большую часть полей - 583 тысячи гектаров - в этом году занимают пшеница, овес, ячмень, горох, кукуруза и гречиха. Под картофель предприятия отвели 6,4 тысячи гектаров, еще 1,1 тысячи гектаров заняли капуста, морковь, лук и другие овощи.
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