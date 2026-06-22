В Сочи открылась экспозиция "900 дней блокады Ленинграда"

Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянная экспозиция «900 дней блокады», посвященная блокаде Ленинграда, открылась в День памяти и скорби на улице Виноградной в Сочи.

Экспозиция включает более 300 оригинальных экспонатов, собранных историком Сергеем Захарченко за 20 лет.

Среди экспонатов — рупор «РД-10», переживший блокаду на одном из зданий Невского проспекта, и воссозданные интерьеры «Блокадной комнаты» и «Подвала фотокорреспондента».

СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Постоянная экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, открылась в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.

Новая выставка "900 дней блокады", которая открылась в понедельник на улице Виноградной, показывает быт ленинградцев во время блокады города немецко-фашистскими захватчиками. Редкая коллекция включает более 300 оригинальных экспонатов. Историк Сергей Захарченко собирал артефакты в течение двух десятков лет, рассказал ученый агентству.

© РИА Новости Экспозиция "900 дней блокады Ленинграда" в Сочи © РИА Новости Экспозиция "900 дней блокады Ленинграда" в Сочи

"На протяжении 20 лет эти предметы собирались по Ленинграду : по аукционам, барахолкам, антикварным магазинам. Многие предметы также были приобретены из семей, кто-то передавал в дар, кто-то продавал. Вот так формировалось собрание, которое мы видим. Здесь 100% оригинальных предметов", - сказал РИА Новости создатель музея Захарченко.

Историк рассказал, что одним из редчайших экспонатов в сочинском музее стал рупор "РД-10", переживший блокаду на одном из зданий Невского проспекта и сохранившийся в первозданном виде. Это один из репродукторов, который передавал голос Юрия Левитана , звуки сирен и щелчки метронома, отметил Захарченко.

"Было выпущено (рупоров - ред.) до начала войны около 1,5 тысяч штук. Сохранились в настоящее время два. Один находится в Московском музее. Второй - в удивительно прекрасном состоянии - находится здесь, в Сочи", - сказал Захарченко.

В "Блокадной комнате" экспозиции посетители также увидят простой быт семьи, где отец военный, а мать - командует бригадой МПВО и спасает жителей после авианалетов на город. Посреди комнаты стоит закутанный в зимние одежды сын, который собрался за водой на Неву. На парте у стены - детские рисунки и школьные тетради - подлинные фрагменты истории.

В другом углу постоянной выставки "Подвал фотокорреспондента". На его конторском столе - легендарный фотоаппарат ФЭД НКВД, печатная машинка и оборудование для проявки фотографий.

В открытии экспозиции приняли участие председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, вице-мэры Александр Митников и Елена Канюк, председатель сочинского отделения "Российского военно-исторического общества", депутат городского собрания Сочи Елизавета Жукова. Почетные гости и все присутствующие в 12.15 мск почтили память павших, присоединившись ко Всероссийской минуте молчания.

Филонов рассказал журналистам, что сочинские школьники смогут посещать уникальную выставку.

"Чем больше будет таких уголков, которые погружают нас в историю Великой Отечественной войны, тем реальнее будет ощущение того, что пережила наша страна и что пришлось нашим бойцам сделать для того, чтобы в 1945-м пришла Победа", - сказал он журналистам.

По словам организаторов выставки, постоянная экспозиция бесплатная и открыта для всех жителей и гостей Сочи.