В СНГ призвали помнить историю, чтобы не повторять ужасы фашизма

Он призвал всех помнить историю. "Находясь здесь, мы должны помнить это - ныне живущее и будущее наше поколение, чтобы никогда не допустить тех ужасов, которые творили фашисты на нашей земле. Это предостережение всему человечеству, что мир хрупок и его надо беречь. Никакие превосходства одной расы над другой, им не должно быть места. И эта историческая правда, за которую мы боремся, боролись и будем бороться, она должна быть в генном коде каждого гражданина Беларуси и каждого гражданина Содружества Независимых Государств", - сказал Петришенко.