В СНГ призвали помнить историю, чтобы не повторять ужасы фашизма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко заявил о необходимости помнить историю, чтобы не допустить ужасов фашизма.
- Постпреды государств Содружества и руководство Исполнительного комитета СНГ возложили цветы в мемориальном комплексе «Тростенец» в день 85-летия начала Великой Отечественной войны.
- В Тростенце был крупнейший нацистский концлагерь на территории Белоруссии и оккупированных районов СССР, где фашистами были уничтожены более полумиллиона человек.
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Нынешнее и будущие поколения должны помнить историю, чтобы никогда не допустить ужасов фашизма, заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко не церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе "Тростенец".
Постпреды государств Содружества и руководство Исполнительного комитета СНГ возложили цветы в день 85-летия начала Великой Отечественной войны.
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В годы войны в Тростенце был крупнейший нацистский концлагерь на территории Белоруссии и оккупированных районов СССР. По последним данным, в концлагере фашистами были уничтожены более полумиллиона человек.
"Здесь, в Тростенце, фашисты уничтожали не только наших людей, партизан, подпольщиков, красноармейцев, мирных граждан, но и свозили из Европы большое количество людей на эту "фабрику смерти". По предварительным, дополнительно уточненным данным, более 546 тысяч жертв были уничтожены здесь фашистами на белорусской земле", - сказал Петришенко.
Он призвал всех помнить историю. "Находясь здесь, мы должны помнить это - ныне живущее и будущее наше поколение, чтобы никогда не допустить тех ужасов, которые творили фашисты на нашей земле. Это предостережение всему человечеству, что мир хрупок и его надо беречь. Никакие превосходства одной расы над другой, им не должно быть места. И эта историческая правда, за которую мы боремся, боролись и будем бороться, она должна быть в генном коде каждого гражданина Беларуси и каждого гражданина Содружества Независимых Государств", - сказал Петришенко.
Он добавил, что 22 июня 1941 года - трагическая дата в нашей истории. "Самая страшная война, которая выдержала человечество. Весь удар, все беды, слезы, кровь этой войны вынес на себе Советский Союз. В Республике Беларусь эта дата священная, это день памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа", - сказал Петришенко.