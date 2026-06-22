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СМИ: экс-глава минздрава Британии будет бороться за пост лидера лейбористов - РИА Новости, 22.06.2026
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12:41 22.06.2026
СМИ: экс-глава минздрава Британии будет бороться за пост лидера лейбористов

Sky News: в Британии Стритинг будет бороться за пост лидера лейбористов

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии Великобритании.
  • Уэс Стритинг будет бороться за пост лидера лейбористов после отставки Кира Стармера.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг будет бороться за пост лидера лейбористов после отставки Кира Стармера, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на соратника Стритинга.
Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.
"Уэс баллотируется… Он будет бороться (за пост лидера партии – ред.)", - сказал телеканалу неназванный соратник Стритинга.
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