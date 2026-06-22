СМИ: экс-глава минздрава Британии будет бороться за пост лидера лейбористов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии Великобритании.
- Уэс Стритинг будет бороться за пост лидера лейбористов после отставки Кира Стармера.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг будет бороться за пост лидера лейбористов после отставки Кира Стармера, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на соратника Стритинга.
Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.
"Уэс баллотируется… Он будет бороться (за пост лидера партии – ред.)", - сказал телеканалу неназванный соратник Стритинга.