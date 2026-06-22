В Орске прохожие спасли таксиста, на которого напал мужчина с отверткой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Орске пьяный мужчина напал на таксиста с отверткой, но прохожие пресекли нападение.
- Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
УФА, 22 июн – РИА Новости. Прохожие оказали помощь таксисту, на которого в оренбургском Орске напал мужчина с отверткой, сообщило СУСК РФ по Оренбургской области.
По данным следствия, в вечернее время 20 июня житель Орска в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома на улице Васнецова в ходе конфликта с водителем такси нанес ему удар отверткой в шею.
"Однако преступный умысел на убийство обвиняемый до конца не довел вследствие пресечения его действий третьими лицами и своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи", - сообщает СУСК.
Напавший на таксиста мужчина задержан, ему предъявили обвинение в покушении на убийство, добавили в ведомстве.