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В Орске прохожие спасли таксиста, на которого напал мужчина с отверткой - РИА Новости, 22.06.2026
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13:24 22.06.2026
В Орске прохожие спасли таксиста, на которого напал мужчина с отверткой

СК: в Орске прохожие спасли таксиста, на которого напал мужчина с отверткой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Орске пьяный мужчина напал на таксиста с отверткой, но прохожие пресекли нападение.
  • Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
УФА, 22 июн – РИА Новости. Прохожие оказали помощь таксисту, на которого в оренбургском Орске напал мужчина с отверткой, сообщило СУСК РФ по Оренбургской области.
По данным следствия, в вечернее время 20 июня житель Орска в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома на улице Васнецова в ходе конфликта с водителем такси нанес ему удар отверткой в шею.
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"Однако преступный умысел на убийство обвиняемый до конца не довел вследствие пресечения его действий третьими лицами и своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи", - сообщает СУСК.
Напавший на таксиста мужчина задержан, ему предъявили обвинение в покушении на убийство, добавили в ведомстве.
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