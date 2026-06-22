Синоптик заявил, что в Свердловской области прошел смерч, а не торнадо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По Свердловской области прошел смерч, а не торнадо, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
- Он отметил, что по физике процессы схожи, однако торнадо охватывает большую территорию.
- Предсказать вероятность смерча можно только по прогнозу на ближайшие несколько часов (наукастингу), но узнать, где он возникнет и какой силы будет, метеоролог может, только получив фактические данные на следующий день.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Именно смерч, а не торнадо прошелся по Свердловской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, изучив видео.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Свердловской области прошел торнадо, из-за которого повреждены десятки домов и машин.
"На видео запечатлен смерч, а не торнадо, так как его в России не бывает, ведь это американское явление. Смерч образуется в мощном кучево-дождевом облаке на атмосферном фронте, а торнадо - это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США", - объяснил синоптик.
Специалист отметил, что по физике процессы схожи, однако торнадо охватывает большую территорию и этот термин некорректен для использования в России.
По словам синоптика, предугадать смерч заранее, например, за сутки – невозможно, так как это локальное явление, а предсказать его вероятность можно, но только по прогнозу на ближайшие несколько часов (наукастингу).
"Предугадать его за несколько дней или день никак нельзя, как и град. Собственно, даже по наукастингу предсказать вероятность можно, но где он возник и какая была у него сила, метеоролог может узнать, только имея фактические данные на следующий день", — пояснил Голубев.
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