Синоптик заявил, что в Свердловской области прошел смерч, а не торнадо

Краткий пересказ от РИА ИИ По Свердловской области прошел смерч, а не торнадо, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Он отметил, что по физике процессы схожи, однако торнадо охватывает большую территорию.

Предсказать вероятность смерча можно только по прогнозу на ближайшие несколько часов (наукастингу), но узнать, где он возникнет и какой силы будет, метеоролог может, только получив фактические данные на следующий день.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Именно смерч, а не торнадо прошелся по Свердловской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, изучив видео.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Свердловской области прошел торнадо, из-за которого повреждены десятки домов и машин.

"На видео запечатлен смерч, а не торнадо, так как его в России не бывает, ведь это американское явление. Смерч образуется в мощном кучево-дождевом облаке на атмосферном фронте, а торнадо - это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США", - объяснил синоптик.

Специалист отметил, что по физике процессы схожи, однако торнадо охватывает большую территорию и этот термин некорректен для использования в России.

По словам синоптика, предугадать смерч заранее, например, за сутки – невозможно, так как это локальное явление, а предсказать его вероятность можно, но только по прогнозу на ближайшие несколько часов (наукастингу).