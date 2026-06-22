Рейтинг@Mail.ru
Синоптик заявил, что в Свердловской области прошел смерч, а не торнадо - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 22.06.2026
Синоптик заявил, что в Свердловской области прошел смерч, а не торнадо

Синоптик Голубев: в Свердловской области прошел смерч, а не торнадо

© Фото : соцсетиПоследствия прохождения смерча в Свердловской области
Последствия прохождения смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По Свердловской области прошел смерч, а не торнадо, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
  • Он отметил, что по физике процессы схожи, однако торнадо охватывает большую территорию.
  • Предсказать вероятность смерча можно только по прогнозу на ближайшие несколько часов (наукастингу), но узнать, где он возникнет и какой силы будет, метеоролог может, только получив фактические данные на следующий день.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Именно смерч, а не торнадо прошелся по Свердловской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, изучив видео.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Свердловской области прошел торнадо, из-за которого повреждены десятки домов и машин.
Последствия смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Кушве при урагане произошли падения деревьев, опор ЛЭП и срывы кровель
Вчера, 20:58
"На видео запечатлен смерч, а не торнадо, так как его в России не бывает, ведь это американское явление. Смерч образуется в мощном кучево-дождевом облаке на атмосферном фронте, а торнадо - это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США", - объяснил синоптик.
Специалист отметил, что по физике процессы схожи, однако торнадо охватывает большую территорию и этот термин некорректен для использования в России.
По словам синоптика, предугадать смерч заранее, например, за сутки – невозможно, так как это локальное явление, а предсказать его вероятность можно, но только по прогнозу на ближайшие несколько часов (наукастингу).
"Предугадать его за несколько дней или день никак нельзя, как и град. Собственно, даже по наукастингу предсказать вероятность можно, но где он возник и какая была у него сила, метеоролог может узнать, только имея фактические данные на следующий день", — пояснил Голубев.
Последствия проливных дождей в Бугуруслане - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Бугуруслане ввели режим ЧС из-за подтоплений
Вчера, 17:29
 
Свердловская областьРоссияАлександр Голубев (метеоролог)ГидрометцентрПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала