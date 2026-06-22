Генеральный продюсер "RT.Док" передала ветеранам низкий поклон от Симоньян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева передала поклон от Маргариты Симоньян ветеранам, военнослужащим и членам их семей.
- В Москве на "Навка Арене" проходит благотворительный показ ледового спектакля "Дневник памяти", организованный для семей военнослужащих и ветеранов СВО и других категорий граждан.
- Телеканал RT подготовил более 200 фильмов о событиях в зоне СВО, которые были показаны в России и за рубежом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева со сцены благотворительного показа ледового спектакля "Дневник памяти" передала ветеранам, военнослужащим и членам их семей низкий поклон от главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
В понедельник в Москве на "Навка Арене" проходит благотворительный показ ледового спектакля Татьяны Навки "Дневник памяти", организованный телеканалами RT и РУ.ТВ для семей военнослужащих и ветеранов СВО, детей-сирот погибших участников СВО, а также сотрудников силовых структур, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях и военно-медицинских организациях.
"В первую очередь я хотела бы от нашего главного редактора телеканала RT, от Маргариты Симоньян, от человека невероятной души и огромного сердца передать всем нашим дорогим ветеранам, всем членам их семей, мужественным детям, матерям, мужьям, сыновьям, отцам, всем-всем родственникам низкий-низкий поклон. Спасибо вам большое за вашу службу", - сказала Яковлева перед началом ледового спектакля.
Она отметила, что ветераны и военнослужащие - пример мужества и героизма, подчеркнув, что военные корреспонденты RT с первых дней специальной военной операции находятся вместе с бойцами на полях сражений.
Яковлева рассказала, что телеканал RT подготовил более 200 фильмов о событиях в зоне СВО, которые были показаны в России и за рубежом.
"Мы будем продолжать фиксировать все, что происходит на полях сражения, и, конечно же, мы будем продолжать рассказывать про наше прошлое, про нашу историю. Чтобы никто не смог переписать нашу историю, мы должны говорить правду", - добавила она.