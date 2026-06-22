Генеральный продюсер "RT.Док" передала ветеранам низкий поклон от Симоньян

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева передала поклон от Маргариты Симоньян ветеранам, военнослужащим и членам их семей.

В Москве на "Навка Арене" проходит благотворительный показ ледового спектакля "Дневник памяти", организованный для семей военнослужащих и ветеранов СВО и других категорий граждан.

Телеканал RT подготовил более 200 фильмов о событиях в зоне СВО, которые были показаны в России и за рубежом.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева со сцены благотворительного показа ледового спектакля "Дневник памяти" передала ветеранам, военнослужащим и членам их семей низкий поклон от главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

В понедельник в Москве на "Навка Арене" проходит благотворительный показ ледового спектакля Татьяны Навки "Дневник памяти", организованный телеканалами RT и РУ.ТВ для семей военнослужащих и ветеранов СВО, детей-сирот погибших участников СВО, а также сотрудников силовых структур, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях и военно-медицинских организациях.

"В первую очередь я хотела бы от нашего главного редактора телеканала RT, от Маргариты Симоньян, от человека невероятной души и огромного сердца передать всем нашим дорогим ветеранам, всем членам их семей, мужественным детям, матерям, мужьям, сыновьям, отцам, всем-всем родственникам низкий-низкий поклон. Спасибо вам большое за вашу службу", - сказала Яковлева перед началом ледового спектакля.

Она отметила, что ветераны и военнослужащие - пример мужества и героизма, подчеркнув, что военные корреспонденты RT с первых дней специальной военной операции находятся вместе с бойцами на полях сражений.

Яковлева рассказала, что телеканал RT подготовил более 200 фильмов о событиях в зоне СВО, которые были показаны в России и за рубежом.