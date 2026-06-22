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Елена Север исполнила песню на стихи Марии Захаровой для ветеранов СВО - РИА Новости, 22.06.2026
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20:14 22.06.2026 (обновлено: 22:12 22.06.2026)
Елена Север исполнила песню на стихи Марии Захаровой для ветеранов СВО

Север исполнила песню "Верните память" на стихи Захаровой для ветеранов СВО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПевица Елена Север
Певица Елена Север - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица Елена Север исполнила песню на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память" на благотворительном вечере для ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
  • Идейными вдохновителями благотворительного вечера на "Навка Арене" в Москве стали Маргарита Симоньян, Елена Север и Татьяна Навка.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Певица Елена Север исполнила песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Верните память" на благотворительном вечере для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, передает корреспондент РИА Новости.
Благотворительный вечер проходит на "Навка Арене" в Москве в понедельник. Идейными вдохновителями масштабной акции стали главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, певица, актриса и телеведущая Елена Север и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
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В этот вечер на "Навка Арене" собрались ветераны СВО, дети-сироты и военнослужащие, проходящие курс реабилитации.
Север пронзительно спела песню на стихи Захаровой, во время исполнения весь зал встал. После была объявлена минута молчания в память о российских воинах.
Мария Захарова написала стихотворение "Верните память" под впечатлением от трагедии в Сирии в 2015 году и посвятила его современным российским воинам. Двадцать второго июня 2017 года песня на стихи официального представителя МИД РФ прозвучала на открытии Московского международного кинофестиваля, совпавшем с днем начала Великой Отечественной войны.
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