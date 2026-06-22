Елена Север исполнила песню на стихи Марии Захаровой для ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Певица Елена Север исполнила песню на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память" на благотворительном вечере для ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Идейными вдохновителями благотворительного вечера на "Навка Арене" в Москве стали Маргарита Симоньян, Елена Север и Татьяна Навка.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Певица Елена Север исполнила песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Верните память" на благотворительном вечере для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, передает корреспондент РИА Новости.

Благотворительный вечер проходит на "Навка Арене" в Москве в понедельник. Идейными вдохновителями масштабной акции стали главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян , певица, актриса и телеведущая Елена Север и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

В этот вечер на "Навка Арене" собрались ветераны СВО, дети-сироты и военнослужащие, проходящие курс реабилитации.

Север пронзительно спела песню на стихи Захаровой, во время исполнения весь зал встал. После была объявлена минута молчания в память о российских воинах.