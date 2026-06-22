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У берегов Севастополя зафиксировали десятое за день землетрясение - РИА Новости, 22.06.2026
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15:21 22.06.2026

У берегов Севастополя зафиксировали десятое за день землетрясение

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черном море у берегов Севастополя зафиксировано десятое за день землетрясение.
  • Три землетрясения были ощутимыми, при этом никакие объекты не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Десятое за день землетрясение зафиксировано в Черном море у берегов Севастополя, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых были ощутимы в городе. Никакие объекты не пострадали.
“Зафиксировано уже десятое землетрясение за сегодня. Три из них были ощутимые”, - сказала Бондарь.
По ее словам, последние произошло в 14.07 мск энергетическим классом 10.4, магнитудой 4.1.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Черном море произошли семь землетрясений
Вчера, 09:33
 
Черное мореСевастопольМихаил РазвожаевКрымский федеральный университет
 
 
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