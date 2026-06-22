У берегов Севастополя зафиксировали десятое за день землетрясение

Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото

Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника

Краткий пересказ от РИА ИИ В Черном море у берегов Севастополя зафиксировано десятое за день землетрясение.

Три землетрясения были ощутимыми, при этом никакие объекты не пострадали.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Десятое за день землетрясение зафиксировано в Черном море у берегов Севастополя, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

“Зафиксировано уже десятое землетрясение за сегодня. Три из них были ощутимые”, - сказала Бондарь.