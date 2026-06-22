Яркие новинки со звездами: какие сериалы ждать в скором времени

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Иваново прошел фестиваль "Пилот". Профессиональное и зрительское жюри оценивало первые эпизоды сериалов, еще находящихся в работе. О ярких новинках из основного конкурса — в материале РИА Новости.

"Ангел", режиссер Валентина Власова

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" Кадр из сериала "Ангел" Кадр из сериала "Ангел" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 1 из 3 © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" Кадр из проекта "Ангел" Кадр из проекта "Ангел" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 2 из 3 © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" Сериал "Ангел" Сериал "Ангел" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 3 из 3 Кадр из сериала "Ангел" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 1 из 3 Кадр из проекта "Ангел" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 2 из 3 Сериал "Ангел" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 3 из 3

Мистический детектив. На трассе обнаружили труп мужчины без документов и одежды. На вызов едет следователь Рита. Но "погибший" вдруг приходит в себя и говорит, что он ангел, посланный для спасения душ. Серафим, или просто Фима, увязывается за Ритой и начинает помогать ей в работе, всегда оказываясь в нужное время в нужном месте. Девушка не верит в его неземное происхождение, но реального объяснения происходящему у нее нет. К тому же эта парочка все больше сближается.

В ролях: Олеся Фаттахова, Кузьма Сапрыкин и другие.

"Аффект", режиссер Владислав Андреев

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Триллер. Провинциальный таксист Кирилл случайно сбивает человека и в состоянии аффекта скрывает это. Затем он оказывается втянутым в череду преступлений. Московский следователь Василий Храпов, занимающийся этим делом, неожиданно понимает: за всеми криминальными событиями стоит человек, которому он доверял.

В ролях: Андрей Фомин, Сергей Шароватов.

"Бараньи бега", режиссер Рашид Юсупов

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Комедия. Братья Курамагомедовы везут краденых баранов из аула в отель у моря. Сержант Кахриманов ждет их в засаде. С неба падает сумка с миллионом евро, секретным кодом доступа и прахом Эллы Иосифовны Шульберг. Следом, сражаясь за единственный парашют, к земле несутся программист Павел и агент ЦРУ Томас.

В ролях: Евгений Булавкин, Евгений Зеленский, Михаил Богдасаров, Юсуп Омаров.

"Вор в загоне", режиссер Артем Лемперт

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Комедия. Московский психолог Антон приезжает в Усть-Байкальск знакомиться с семьей своей беременной девушки и понимает, что будущий тесть, предприниматель Михаил Петрович — человек с тревожным расстройством. Врач пытается помочь ему и внезапно узнает, что имеет дело с одним из главарей местной ОПГ. Вместо романтической поездки героя ждут криминальные разборки.

В ролях: Владимир Вдовиченков, Денис Власенко, Юлия Александрова, Ольга Медынич, Елизавета Кононова, Сергей Романович, Сергей Степин.

"Второе дыхание", режиссер Руслан Братов

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Трагикомедия. Раньше Илья подавал большие надежды в легкой атлетике. Он прекрасно бегал, в том числе от проблем и ответственности. Мать определяет сына-разгильдяя в странное учреждение "Доверие" — что-то среднее между рехабом и тюрьмой. Его новая "семья" живет по суровым законам, подчиняясь абсурдным правилам. За невыполнение — моментальное и жестокое наказание. Постепенно Илья осознает, что физическая и внешняя несвобода раскрывают в нем свободу внутреннюю, позволяя заново обрести смысл жизни.

В ролях: Александр Паль, Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Артур Хатагов, Роман Жданов.

"Гудовы", режиссеры Дмитрий Дьяченко и Дмитрий Грибанов

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Комедия. У главы семейства Сергея все хорошо: верная жена, дочь на выданье, ферма и дом в подмосковном поселке. Но он считает, что родовое древо позорит брат Семен, который командует кладбищем, сауной и микрозаймами. Еще Сергею не хватает наследника. Внезапно появляется Матвей — парень-сирота, представившийся внебрачным сыном. Это испытание для всех. К тому же коварный брат под шумок стремится забрать фамильную землю.

В ролях: Владислав Прохоров, Олеся Железняк, Алексей Розин, Павел Майков, Мария Золотухина, Кристина Корбут, Владислав Воробей, Аскар Нигамедзянов.

"Дальнобойщица", режиссер Георгий Даниелянц

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Комедия. Дальнобойщик Витя и его жена — мать троих детей домохозяйка Валя — выясняют, кто в семье главный. Герои решают поменяться ролями — Валя садится за руль камаза, а Витя ведет хозяйство.

В ролях: Анна Уколова, Владимир Епифанцев, Валентина Мазунина, Алексей Бахметьев, Ольга Хохлова, Владислав Прохоров, Дмитрий Власкин, Инга Коренская.

"Джайв", режиссер Даниил Чащин

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Драма, мелодрама. Соревнования по спортивным танцам — это всегда невероятные эмоции и красота. Но настоящая битва — за кулисами. Бессменные чемпионы по латине покидают пьедестал, лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. И тут легендарный тренер Дмитрий Смирнов неожиданно разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать.

В ролях: Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян, Анастасия Уколова, Диана Милютина, Анар, Ангелина Пахомова, Святослав Рогожан, Виталий Ярош, Елена Николаева.

"Жизнь заново", режиссер Александр Богуславский

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Комедия. Дима — 40-летний врач скорой помощи. Жена его бросила, коллеги презирают, он подсел на алкоголь. Однажды во время обследования МРТ происходит короткое замыкание и герой оказывается в 2002 году. Ему снова 18, мать жива, с будущей-бывшей супругой еще не встретился, студенческая любовь Кристина пока свободна. И у него куча возможностей — он опытный доктор и знает, какие события произойдут. Мечта каждого сорокалетнего неудачника.

В ролях: Александр Яценко, Антон Шаврин, Артем Ткаченко, Роберт Захарян, Карина Разумовская, Елизавета Ищенко, Елена Подкаминская, Маргарита Дьяченкова, Александр Робак, Глафира Тарханова.

"Илья Муромец", режиссер Дарья Фекленко

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Ироничный детектив. В родной Весьянск вернулся майор Илья Кукулин и возглавил местную полицию. За долгую службу в МУРе его зовут Ильей Муромцем. Но тут под героя стал копать его старый враг — одноклассник Тугарин. За Илью вступились брат Добрыня и молодой опер Алеша Попович. И пришлось им расследовать дела сказочные: от "Молодильных яблочек" и "Конька-горбунка" до "Теремка" и "Морозко".

В ролях: Георгий Дронов, Ольга Аксенова (Леля Кавалай-Аксенова), Виталий Даушев, Юлианна Михневич, Артем Кучеренко, Дмитрий Ульянов.

"Капитан Туман", режиссер Сергей Филатов

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Криминальная комедия. Капитан полиции потерял жену из-за непримиримой борьбы с преступностью и теперь ищет виновных. Параллельно вместе с принципиальной девушкой-лейтенантом и командированным с Севера участковым он охотится за воришкой биотуалета, выслеживает банду грабителей и гоняет подозрительных самокатчиков.

В ролях: Михаил Пореченков, Азамат Нигманов, Зоя Бербер, Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов, Ирина Чериченко, Анна Ардова, Кирилл Гребенщиков, Дарья Урсуляк, Юлия Башорина.

"Клятва Гиппократа", режиссер Никита Андриенко

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Комедия. Молодой талантливый хирург с высоким самомнением Виктор Живых, спасая пациента, вмешивается в операцию главврача. За это его отправляют работать в скорой помощи. С каждым новым вызовом его талант и самоуверенность сталкиваются с реальной жизнью: неидеальными пациентами, нелепыми ситуациями, невменяемым начальством и чувствами, с которыми не справиться, просто выписав рецепт.

В ролях: Константин Белошапка, Александра Власова, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Александр Дзюба, Ольга Тумайкина, Егор Овчинников, Сергей Дьяков, Ольга Петрова.

"Красота", режиссер Сарик Андреасян

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Драма. В 1989-м директор Дома культуры Вера организовала первый конкурс красоты в СССР. Но через два года Советский Союз рушится, денег на мечту больше нет. Героиня находит новых спонсоров. Однако осознает, что ее желание изменить страну с помощью красоты становится разменной монетой для богатых коммерсантов.

В ролях: Екатерина Стулова, Николай Шрайбер, Алена Хмельницкая, Евгений Сидихин, Юлия Сулес, Маргарита Дьяченкова, Александрина Олексюк, Алиса Кот, Ангелина Поплавская, Ксения Утехина.

"Любовь и курицы", режиссер Кирилл Шулежко

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Драмеди. Из-за пьяного спора фермер и столичная фифа меняются бизнесами. Сельский парень Дима становится управляющим элитного, но убыточного ресторана. Он пытается показать модным Патрикам настоящую русскую душу с борщом вместо фуа-гра. А привыкшая к роскоши и сервису Ангелина на ферме на грани банкротства впервые берет в руки лопату и устраивает на рынке перформансы для увеличения продаж куриных яиц. Постепенно герои сближаются и начинают помогать друг другу.

В ролях: Алексей Шальнов, Анастасия Калашникова, Илья Лейбин, Анна Мадонова, Евгений Шварц, Марина Кондратьева.

"Марик", режиссер Егор Бероев

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Драма. Врач Марк Аксенов возвращается с фронта и узнает, что жена, считая его погибшим, вышла замуж за лучшего друга. Он устраивается в скорую помощь в родном Мариуполе. Спасая чужие жизни, исцеляет свою и находит новую любовь.

В ролях: Василий Копейкин, Владимир Стержаков, Татьяна Рассказова, Никита Тезин, Виктор Супрун, Анастасия Жданова, Дмитрий Бероев, Анна Панкратова, Екатерина Смирнова, Александр Обласов, Владимир Носик, Юрий Назаров.

"Паша", режиссеры Антон Коломеец и Евгения Тамахина

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Драмеди. Паша Белов — коренной москвич тридцати двух лет, учился в Гнесинке, наполовину узбек, но ничего не знает про свою восточную родню. Музыкантом не стал, работает настройщиком пианино, живет с мамой, одалживает деньги у старшего брата и во всем слушается бабушку. Однажды вынужденный переезд к другу Толе, сломанный зуб, финансовые проблемы и знакомство с неудавшейся актрисой Женей заставляют его понять, что жизнь нужно менять.

В ролях: Аскар Ильясов, Ирина Горбачева, Татьяна Догилева, Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова, Юлианна Михневич, Аглая Шиловская, Анастасия Волынская, Елена Жданова.

"Сокровища скифов", режиссер Евгений Бедарев

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Приключения. Археолог Катя Егорова приезжает с сыном Колей на раскопки на Алтай и оказывается в центре борьбы за золотой пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. За артефактом охотится влиятельный бизнесмен Тихомиров — его предок еще в XVIII веке сумел отыскать одну из трех частей пояса и оставил карту. Ему помогает черный копатель Саша. По следу идет и бывший муж Кати Вадим. В пути герои столкнутся с силой дикой природы, древними загадками и ловушками, а также собственными пороками, которые пояс пробуждает в каждом, кто пытается его заполучить.

В ролях: Линда Лапиньш, Денис Никифоров, Артем Крылов, Виталий Кищенко, Савелий Кудряшов, Юрий Насонов, Александра Тихонова, Юлия Сулес.

"Трудный ребенок", режиссеры Владимир Болгов, Велимир Русаков, Никита Зубков

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Комедия. Фил — футболист, но из-за травмы работает учителем. Когда его увольняют из школы за радикальные методы преподавания, он устраивается репетитором — мечтает заработать на операцию и вернуться в спорт. В руки Фила попадает Макар, 13-летний сын криминального авторитета Лемура. Теперь нужно не только перевоспитать социопата, мечтающего о мафиозной карьере, но и помочь дочери участкового Даше поступить в МГИМО.

В ролях: Геннадий Блинов, Борис Дейков, Стася Милославская, Александр Робак, Илья Макаров, Александр Лойе, Василий Кортуков, Сергей Дьяков, Анатолий Журавлев, Дарья Пицик, Ольга Прокофьева.

"Фестиваль", режиссер Алексей Камынин

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" Кадр из сериала "Фестиваль" Кадр из сериала "Фестиваль" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 1 из 3 © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" Кадр из проекта "Фестиваль" Кадр из проекта "Фестиваль" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 2 из 3 © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" Сериал "Фестиваль" Сериал "Фестиваль" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 3 из 3 Кадр из сериала "Фестиваль" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 1 из 3 Кадр из проекта "Фестиваль" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 2 из 3 Сериал "Фестиваль" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 3 из 3

Комедия. Оргкомитет нового провинциального кинофестиваля "Сиб-Раб-Фест", состоящий наполовину из москвичей, наполовину из сибиряков, впервые встречается вживую только накануне церемонии открытия — и вдруг выясняется, что у них есть проблемы.

В ролях: Даниил Воробьев, Михаил Тройник, Полина Лиске, Юлианна Михневич, Кристина Асмус, Софья Лебедева, Павел Сборщиков, Артем Ремизов, Клим Шипенко.

"Эпикриз", режиссер Олег Кириченко

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" Кадр из сериала "Эпикриз" Кадр из сериала "Эпикриз" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 1 из 2 © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" Кадр из проекта "Эпикриз" Кадр из проекта "Эпикриз" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 2 из 2 Кадр из сериала "Эпикриз" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 1 из 2 Кадр из проекта "Эпикриз" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 2 из 2

Медицинский детектив. На операционном столе погибла известная телеведущая. Обвиняют успешного хирурга Лизу Тарасову. За громкое дело берется следователь с личной неприязнью к врачам. Лиза и ее коллеги начинают собственное расследование. После этого случая при Следственном комитете создают специальную врачебную комиссию для раскрытия преступлений в сфере медицины под руководством Тарасовой.

В ролях: Кристина Казинская, Кирилл Дыцевич, Нил Кропалов, Максим Дорогов, Маргарита Шерш, Максим Битюков.

"Я свободен", режиссер Глеб Орлов

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" Кадр из сериала "Я свободен" Кадр из сериала "Я свободен" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 1 из 2 © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" Кадр из проекта "Я свободен" Кадр из проекта "Я свободен" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 2 из 2 Кадр из сериала "Я свободен" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 1 из 2 Кадр из проекта "Я свободен" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот" 2 из 2

Драмеди. Сергей — продавец б/у автомобилей, его жизнь — унылый день сурка. Жена Нина изменяет с его начальником, дома — ворчащая дочь, кот с плохими привычками. Когда герой узнает о неверности жены и теряет работу, он сталкивается с Полиной — барменшей и студенткой психологического факультета, которая вытаскивает его из рутины.