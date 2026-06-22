Яркие новинки со звездами: какие сериалы ждать в скором времени

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Иваново прошел фестиваль "Пилот". Профессиональное и зрительское жюри оценивало первые эпизоды сериалов, еще находящихся в работе. О ярких новинках из основного конкурса — в материале РИА Новости.
Мистический детектив. На трассе обнаружили труп мужчины без документов и одежды. На вызов едет следователь Рита. Но "погибший" вдруг приходит в себя и говорит, что он ангел, посланный для спасения душ. Серафим, или просто Фима, увязывается за Ритой и начинает помогать ей в работе, всегда оказываясь в нужное время в нужном месте. Девушка не верит в его неземное происхождение, но реального объяснения происходящему у нее нет. К тому же эта парочка все больше сближается.
В ролях:Олеся Фаттахова, Кузьма Сапрыкин и другие.
Триллер. Провинциальный таксист Кирилл случайно сбивает человека и в состоянии аффекта скрывает это. Затем он оказывается втянутым в череду преступлений. Московский следователь Василий Храпов, занимающийся этим делом, неожиданно понимает: за всеми криминальными событиями стоит человек, которому он доверял.
Комедия. Братья Курамагомедовы везут краденых баранов из аула в отель у моря. Сержант Кахриманов ждет их в засаде. С неба падает сумка с миллионом евро, секретным кодом доступа и прахом Эллы Иосифовны Шульберг. Следом, сражаясь за единственный парашют, к земле несутся программист Павел и агент ЦРУ Томас.
В ролях: Евгений Булавкин, Евгений Зеленский, Михаил Богдасаров, Юсуп Омаров.
Комедия. Московский психолог Антон приезжает в Усть-Байкальск знакомиться с семьей своей беременной девушки и понимает, что будущий тесть, предприниматель Михаил Петрович — человек с тревожным расстройством. Врач пытается помочь ему и внезапно узнает, что имеет дело с одним из главарей местной ОПГ. Вместо романтической поездки героя ждут криминальные разборки.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Денис Власенко, Юлия Александрова, Ольга Медынич, Елизавета Кононова, Сергей Романович, Сергей Степин.
Трагикомедия. Раньше Илья подавал большие надежды в легкой атлетике. Он прекрасно бегал, в том числе от проблем и ответственности. Мать определяет сына-разгильдяя в странное учреждение "Доверие" — что-то среднее между рехабом и тюрьмой. Его новая "семья" живет по суровым законам, подчиняясь абсурдным правилам. За невыполнение — моментальное и жестокое наказание. Постепенно Илья осознает, что физическая и внешняя несвобода раскрывают в нем свободу внутреннюю, позволяя заново обрести смысл жизни.
В ролях: Александр Паль, Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Артур Хатагов, Роман Жданов.
"Гудовы", режиссеры Дмитрий Дьяченко и Дмитрий Грибанов
Комедия. У главы семейства Сергея все хорошо: верная жена, дочь на выданье, ферма и дом в подмосковном поселке. Но он считает, что родовое древо позорит брат Семен, который командует кладбищем, сауной и микрозаймами. Еще Сергею не хватает наследника. Внезапно появляется Матвей — парень-сирота, представившийся внебрачным сыном. Это испытание для всех. К тому же коварный брат под шумок стремится забрать фамильную землю.
В ролях: Владислав Прохоров, Олеся Железняк, Алексей Розин, Павел Майков, Мария Золотухина, Кристина Корбут, Владислав Воробей, Аскар Нигамедзянов.
Драма, мелодрама. Соревнования по спортивным танцам — это всегда невероятные эмоции и красота. Но настоящая битва — за кулисами. Бессменные чемпионы по латине покидают пьедестал, лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. И тут легендарный тренер Дмитрий Смирнов неожиданно разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать.
В ролях: Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян, Анастасия Уколова, Диана Милютина, Анар, Ангелина Пахомова, Святослав Рогожан, Виталий Ярош, Елена Николаева.
Комедия. Дима — 40-летний врач скорой помощи. Жена его бросила, коллеги презирают, он подсел на алкоголь. Однажды во время обследования МРТ происходит короткое замыкание и герой оказывается в 2002 году. Ему снова 18, мать жива, с будущей-бывшей супругой еще не встретился, студенческая любовь Кристина пока свободна. И у него куча возможностей — он опытный доктор и знает, какие события произойдут. Мечта каждого сорокалетнего неудачника.
В ролях: Александр Яценко, Антон Шаврин, Артем Ткаченко, Роберт Захарян, Карина Разумовская, Елизавета Ищенко, Елена Подкаминская, Маргарита Дьяченкова, Александр Робак, Глафира Тарханова.
Ироничный детектив. В родной Весьянск вернулся майор Илья Кукулин и возглавил местную полицию. За долгую службу в МУРе его зовут Ильей Муромцем. Но тут под героя стал копать его старый враг — одноклассник Тугарин. За Илью вступились брат Добрыня и молодой опер Алеша Попович. И пришлось им расследовать дела сказочные: от "Молодильных яблочек" и "Конька-горбунка" до "Теремка" и "Морозко".
В ролях: Георгий Дронов, Ольга Аксенова (Леля Кавалай-Аксенова), Виталий Даушев, Юлианна Михневич, Артем Кучеренко, Дмитрий Ульянов.
Криминальная комедия. Капитан полиции потерял жену из-за непримиримой борьбы с преступностью и теперь ищет виновных. Параллельно вместе с принципиальной девушкой-лейтенантом и командированным с Севера участковым он охотится за воришкой биотуалета, выслеживает банду грабителей и гоняет подозрительных самокатчиков.
В ролях: Михаил Пореченков, Азамат Нигманов, Зоя Бербер, Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов, Ирина Чериченко, Анна Ардова, Кирилл Гребенщиков, Дарья Урсуляк, Юлия Башорина.
Комедия. Молодой талантливый хирург с высоким самомнением Виктор Живых, спасая пациента, вмешивается в операцию главврача. За это его отправляют работать в скорой помощи. С каждым новым вызовом его талант и самоуверенность сталкиваются с реальной жизнью: неидеальными пациентами, нелепыми ситуациями, невменяемым начальством и чувствами, с которыми не справиться, просто выписав рецепт.
В ролях: Константин Белошапка, Александра Власова, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Александр Дзюба, Ольга Тумайкина, Егор Овчинников, Сергей Дьяков, Ольга Петрова.
Драма. В 1989-м директор Дома культуры Вера организовала первый конкурс красоты в СССР. Но через два года Советский Союз рушится, денег на мечту больше нет. Героиня находит новых спонсоров. Однако осознает, что ее желание изменить страну с помощью красоты становится разменной монетой для богатых коммерсантов.
В ролях: Екатерина Стулова, Николай Шрайбер, Алена Хмельницкая, Евгений Сидихин, Юлия Сулес, Маргарита Дьяченкова, Александрина Олексюк, Алиса Кот, Ангелина Поплавская, Ксения Утехина.
Драмеди. Из-за пьяного спора фермер и столичная фифа меняются бизнесами. Сельский парень Дима становится управляющим элитного, но убыточного ресторана. Он пытается показать модным Патрикам настоящую русскую душу с борщом вместо фуа-гра. А привыкшая к роскоши и сервису Ангелина на ферме на грани банкротства впервые берет в руки лопату и устраивает на рынке перформансы для увеличения продаж куриных яиц. Постепенно герои сближаются и начинают помогать друг другу.
В ролях: Алексей Шальнов, Анастасия Калашникова, Илья Лейбин, Анна Мадонова, Евгений Шварц, Марина Кондратьева.
Драма. Врач Марк Аксенов возвращается с фронта и узнает, что жена, считая его погибшим, вышла замуж за лучшего друга. Он устраивается в скорую помощь в родном Мариуполе. Спасая чужие жизни, исцеляет свою и находит новую любовь.
В ролях: Василий Копейкин, Владимир Стержаков, Татьяна Рассказова, Никита Тезин, Виктор Супрун, Анастасия Жданова, Дмитрий Бероев, Анна Панкратова, Екатерина Смирнова, Александр Обласов, Владимир Носик, Юрий Назаров.
"Паша", режиссеры Антон Коломеец и Евгения Тамахина
Драмеди. Паша Белов — коренной москвич тридцати двух лет, учился в Гнесинке, наполовину узбек, но ничего не знает про свою восточную родню. Музыкантом не стал, работает настройщиком пианино, живет с мамой, одалживает деньги у старшего брата и во всем слушается бабушку. Однажды вынужденный переезд к другу Толе, сломанный зуб, финансовые проблемы и знакомство с неудавшейся актрисой Женей заставляют его понять, что жизнь нужно менять.
В ролях: Аскар Ильясов, Ирина Горбачева, Татьяна Догилева, Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова, Юлианна Михневич, Аглая Шиловская, Анастасия Волынская, Елена Жданова.
Приключения. Археолог Катя Егорова приезжает с сыном Колей на раскопки на Алтай и оказывается в центре борьбы за золотой пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. За артефактом охотится влиятельный бизнесмен Тихомиров — его предок еще в XVIII веке сумел отыскать одну из трех частей пояса и оставил карту. Ему помогает черный копатель Саша. По следу идет и бывший муж Кати Вадим. В пути герои столкнутся с силой дикой природы, древними загадками и ловушками, а также собственными пороками, которые пояс пробуждает в каждом, кто пытается его заполучить.
В ролях: Линда Лапиньш, Денис Никифоров, Артем Крылов, Виталий Кищенко, Савелий Кудряшов, Юрий Насонов, Александра Тихонова, Юлия Сулес.
"Трудный ребенок", режиссеры Владимир Болгов, Велимир Русаков, Никита Зубков
Комедия. Фил — футболист, но из-за травмы работает учителем. Когда его увольняют из школы за радикальные методы преподавания, он устраивается репетитором — мечтает заработать на операцию и вернуться в спорт. В руки Фила попадает Макар, 13-летний сын криминального авторитета Лемура. Теперь нужно не только перевоспитать социопата, мечтающего о мафиозной карьере, но и помочь дочери участкового Даше поступить в МГИМО.
В ролях: Геннадий Блинов, Борис Дейков, Стася Милославская, Александр Робак, Илья Макаров, Александр Лойе, Василий Кортуков, Сергей Дьяков, Анатолий Журавлев, Дарья Пицик, Ольга Прокофьева.
Комедия. Оргкомитет нового провинциального кинофестиваля "Сиб-Раб-Фест", состоящий наполовину из москвичей, наполовину из сибиряков, впервые встречается вживую только накануне церемонии открытия — и вдруг выясняется, что у них есть проблемы.
В ролях: Даниил Воробьев, Михаил Тройник, Полина Лиске, Юлианна Михневич, Кристина Асмус, Софья Лебедева, Павел Сборщиков, Артем Ремизов, Клим Шипенко.
Медицинский детектив. На операционном столе погибла известная телеведущая. Обвиняют успешного хирурга Лизу Тарасову. За громкое дело берется следователь с личной неприязнью к врачам. Лиза и ее коллеги начинают собственное расследование. После этого случая при Следственном комитете создают специальную врачебную комиссию для раскрытия преступлений в сфере медицины под руководством Тарасовой.
Драмеди. Сергей — продавец б/у автомобилей, его жизнь — унылый день сурка. Жена Нина изменяет с его начальником, дома — ворчащая дочь, кот с плохими привычками. Когда герой узнает о неверности жены и теряет работу, он сталкивается с Полиной — барменшей и студенткой психологического факультета, которая вытаскивает его из рутины.
В ролях: Александр Робак, Ирина Пегова, Александрина Олексюк, Ксения Гусева.
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