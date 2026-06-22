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Яркие новинки со звездами: какие сериалы ждать в скором времени - РИА Новости, 22.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 22.06.2026 (обновлено: 08:05 22.06.2026)
Яркие новинки со звездами: какие сериалы ждать в скором времени

В Иваново завершился фестиваль сериалов "Пилот"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Вор в загоне"
Кадр из сериала Вор в загоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
Кадр из сериала "Вор в загоне"
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Иваново прошел фестиваль "Пилот". Профессиональное и зрительское жюри оценивало первые эпизоды сериалов, еще находящихся в работе. О ярких новинках из основного конкурса — в материале РИА Новости.

"Ангел", режиссер Валентина Власова

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Ангел"
Кадр из сериала Ангел
Кадр из сериала "Ангел"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Ангел"

Кадр из сериала Ангел

Кадр из проекта "Ангел"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Сериал "Ангел"

Кадр из сериала Ангел

Сериал "Ангел"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Кадр из сериала "Ангел"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3

Кадр из проекта "Ангел"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3

Сериал "Ангел"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Мистический детектив. На трассе обнаружили труп мужчины без документов и одежды. На вызов едет следователь Рита. Но "погибший" вдруг приходит в себя и говорит, что он ангел, посланный для спасения душ. Серафим, или просто Фима, увязывается за Ритой и начинает помогать ей в работе, всегда оказываясь в нужное время в нужном месте. Девушка не верит в его неземное происхождение, но реального объяснения происходящему у нее нет. К тому же эта парочка все больше сближается.
В ролях: Олеся Фаттахова, Кузьма Сапрыкин и другие.

"Аффект", режиссер Владислав Андреев

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Аффект"
Кадр из сериала Аффект
Кадр из сериала "Аффект"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Аффект"

Кадр из сериала Аффект

Кадр из проекта "Аффект"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Кадр из сериала "Аффект"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2

Кадр из проекта "Аффект"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Триллер. Провинциальный таксист Кирилл случайно сбивает человека и в состоянии аффекта скрывает это. Затем он оказывается втянутым в череду преступлений. Московский следователь Василий Храпов, занимающийся этим делом, неожиданно понимает: за всеми криминальными событиями стоит человек, которому он доверял.
В ролях: Андрей Фомин, Сергей Шароватов.

"Бараньи бега", режиссер Рашид Юсупов

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Бараньи бега"
Кадр из сериала Бараньи бега
Кадр из сериала "Бараньи бега"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Бараньи бега"
Кадр из сериала Бараньи бега
Кадр из сериала "Бараньи бега"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Бараньи бега"
Кадр из сериала Бараньи бега
Кадр из сериала "Бараньи бега"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Кадр из сериала "Бараньи бега"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3
Кадр из сериала "Бараньи бега"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3
Кадр из сериала "Бараньи бега"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Комедия. Братья Курамагомедовы везут краденых баранов из аула в отель у моря. Сержант Кахриманов ждет их в засаде. С неба падает сумка с миллионом евро, секретным кодом доступа и прахом Эллы Иосифовны Шульберг. Следом, сражаясь за единственный парашют, к земле несутся программист Павел и агент ЦРУ Томас.
В ролях: Евгений Булавкин, Евгений Зеленский, Михаил Богдасаров, Юсуп Омаров.

"Вор в загоне", режиссер Артем Лемперт

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Вор в загоне"
Кадр из сериала Вор в загоне
Кадр из сериала "Вор в загоне"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Вор в загоне"

Кадр из сериала Вор в загоне

Кадр из проекта "Вор в загоне"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Кадр из сериала "Вор в загоне"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2

Кадр из проекта "Вор в загоне"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Комедия. Московский психолог Антон приезжает в Усть-Байкальск знакомиться с семьей своей беременной девушки и понимает, что будущий тесть, предприниматель Михаил Петрович — человек с тревожным расстройством. Врач пытается помочь ему и внезапно узнает, что имеет дело с одним из главарей местной ОПГ. Вместо романтической поездки героя ждут криминальные разборки.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Денис Власенко, Юлия Александрова, Ольга Медынич, Елизавета Кононова, Сергей Романович, Сергей Степин.

"Второе дыхание", режиссер Руслан Братов

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Второе дыхание"
Кадр из сериала Второе дыхание
Кадр из сериала "Второе дыхание"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Сериал "Второе дыхание"

Кадр из сериала Второе дыхание

Сериал "Второе дыхание"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Кадр из сериала "Второе дыхание"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2

Сериал "Второе дыхание"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Трагикомедия. Раньше Илья подавал большие надежды в легкой атлетике. Он прекрасно бегал, в том числе от проблем и ответственности. Мать определяет сына-разгильдяя в странное учреждение "Доверие" — что-то среднее между рехабом и тюрьмой. Его новая "семья" живет по суровым законам, подчиняясь абсурдным правилам. За невыполнение — моментальное и жестокое наказание. Постепенно Илья осознает, что физическая и внешняя несвобода раскрывают в нем свободу внутреннюю, позволяя заново обрести смысл жизни.
В ролях: Александр Паль, Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Артур Хатагов, Роман Жданов.

"Гудовы", режиссеры Дмитрий Дьяченко и Дмитрий Грибанов

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Гудовы"
Кадр из сериала Гудовы
Кадр из сериала "Гудовы"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Гудовы"

Кадр из сериала Гудовы

Кадр из проекта "Гудовы"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Кадр из сериала "Гудовы"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2

Кадр из проекта "Гудовы"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Комедия. У главы семейства Сергея все хорошо: верная жена, дочь на выданье, ферма и дом в подмосковном поселке. Но он считает, что родовое древо позорит брат Семен, который командует кладбищем, сауной и микрозаймами. Еще Сергею не хватает наследника. Внезапно появляется Матвей — парень-сирота, представившийся внебрачным сыном. Это испытание для всех. К тому же коварный брат под шумок стремится забрать фамильную землю.
В ролях: Владислав Прохоров, Олеся Железняк, Алексей Розин, Павел Майков, Мария Золотухина, Кристина Корбут, Владислав Воробей, Аскар Нигамедзянов.

"Дальнобойщица", режиссер Георгий Даниелянц

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Дальнобойщица"

Кадр из сериала Дальнобойщица

Кадр из проекта "Дальнобойщица"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Дальнобойщица"
Кадр из сериала Дальнобойщица
Кадр из сериала "Дальнобойщица"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2

Кадр из проекта "Дальнобойщица"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
Кадр из сериала "Дальнобойщица"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Комедия. Дальнобойщик Витя и его жена — мать троих детей домохозяйка Валя — выясняют, кто в семье главный. Герои решают поменяться ролями — Валя садится за руль камаза, а Витя ведет хозяйство.
В ролях: Анна Уколова, Владимир Епифанцев, Валентина Мазунина, Алексей Бахметьев, Ольга Хохлова, Владислав Прохоров, Дмитрий Власкин, Инга Коренская.

"Джайв", режиссер Даниил Чащин

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Джайв"
Кадр из сериала Джайв
Кадр из сериала "Джайв"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Джайв"

Кадр из сериала Джайв

Кадр из проекта "Джайв"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Сериал "Джайв"

Кадр из сериала Джайв

Сериал "Джайв"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Кадр из сериала "Джайв"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3

Кадр из проекта "Джайв"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3

Сериал "Джайв"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Драма, мелодрама. Соревнования по спортивным танцам — это всегда невероятные эмоции и красота. Но настоящая битва — за кулисами. Бессменные чемпионы по латине покидают пьедестал, лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. И тут легендарный тренер Дмитрий Смирнов неожиданно разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать.
В ролях: Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян, Анастасия Уколова, Диана Милютина, Анар, Ангелина Пахомова, Святослав Рогожан, Виталий Ярош, Елена Николаева.

"Жизнь заново", режиссер Александр Богуславский

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Жизнь заново"
Кадр из сериала Жизнь заново
Кадр из сериала "Жизнь заново"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Жизнь заново"

Кадр из сериала Жизнь заново

Кадр из проекта "Жизнь заново"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Сериал "Жизнь заново"

Кадр из сериала Жизнь заново

Сериал "Жизнь заново"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Кадр из сериала "Жизнь заново"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3

Кадр из проекта "Жизнь заново"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3

Сериал "Жизнь заново"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Комедия. Дима — 40-летний врач скорой помощи. Жена его бросила, коллеги презирают, он подсел на алкоголь. Однажды во время обследования МРТ происходит короткое замыкание и герой оказывается в 2002 году. Ему снова 18, мать жива, с будущей-бывшей супругой еще не встретился, студенческая любовь Кристина пока свободна. И у него куча возможностей — он опытный доктор и знает, какие события произойдут. Мечта каждого сорокалетнего неудачника.
В ролях: Александр Яценко, Антон Шаврин, Артем Ткаченко, Роберт Захарян, Карина Разумовская, Елизавета Ищенко, Елена Подкаминская, Маргарита Дьяченкова, Александр Робак, Глафира Тарханова.

"Илья Муромец", режиссер Дарья Фекленко

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Илья Муромец"
Кадр из сериала Илья Муромец
Кадр из сериала "Илья Муромец"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Илья Муромец"

Кадр из сериала Илья Муромец

Кадр из проекта "Илья Муромец"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Кадр из сериала "Илья Муромец"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2

Кадр из проекта "Илья Муромец"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Ироничный детектив. В родной Весьянск вернулся майор Илья Кукулин и возглавил местную полицию. За долгую службу в МУРе его зовут Ильей Муромцем. Но тут под героя стал копать его старый враг — одноклассник Тугарин. За Илью вступились брат Добрыня и молодой опер Алеша Попович. И пришлось им расследовать дела сказочные: от "Молодильных яблочек" и "Конька-горбунка" до "Теремка" и "Морозко".
В ролях: Георгий Дронов, Ольга Аксенова (Леля Кавалай-Аксенова), Виталий Даушев, Юлианна Михневич, Артем Кучеренко, Дмитрий Ульянов.

"Капитан Туман", режиссер Сергей Филатов

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Капитан Туман"
Кадр из сериала Капитан Туман
Кадр из сериала "Капитан Туман"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Капитан Туман"

Кадр из сериала Капитан Туман

Кадр из проекта "Капитан Туман"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Кадр из сериала "Капитан Туман"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2

Кадр из проекта "Капитан Туман"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Криминальная комедия. Капитан полиции потерял жену из-за непримиримой борьбы с преступностью и теперь ищет виновных. Параллельно вместе с принципиальной девушкой-лейтенантом и командированным с Севера участковым он охотится за воришкой биотуалета, выслеживает банду грабителей и гоняет подозрительных самокатчиков.
В ролях: Михаил Пореченков, Азамат Нигманов, Зоя Бербер, Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов, Ирина Чериченко, Анна Ардова, Кирилл Гребенщиков, Дарья Урсуляк, Юлия Башорина.

"Клятва Гиппократа", режиссер Никита Андриенко

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Клятва Гиппократа"
Кадр из сериала Клятва Гиппократа
Кадр из сериала "Клятва Гиппократа"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Клятва Гиппократа"

Кадр из сериала Клятва Гиппократа

Кадр из проекта "Клятва Гиппократа"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Кадр из сериала "Клятва Гиппократа"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2

Кадр из проекта "Клятва Гиппократа"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Комедия. Молодой талантливый хирург с высоким самомнением Виктор Живых, спасая пациента, вмешивается в операцию главврача. За это его отправляют работать в скорой помощи. С каждым новым вызовом его талант и самоуверенность сталкиваются с реальной жизнью: неидеальными пациентами, нелепыми ситуациями, невменяемым начальством и чувствами, с которыми не справиться, просто выписав рецепт.
В ролях: Константин Белошапка, Александра Власова, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Александр Дзюба, Ольга Тумайкина, Егор Овчинников, Сергей Дьяков, Ольга Петрова.

"Красота", режиссер Сарик Андреасян

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Красота"
Кадр из сериала Красота
Кадр из сериала "Красота"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Красота"

Кадр из сериала Красота

Кадр из проекта "Красота"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Сериал "Красота"

Кадр из сериала Красота

Сериал "Красота"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Кадр из сериала "Красота"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3

Кадр из проекта "Красота"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3

Сериал "Красота"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Драма. В 1989-м директор Дома культуры Вера организовала первый конкурс красоты в СССР. Но через два года Советский Союз рушится, денег на мечту больше нет. Героиня находит новых спонсоров. Однако осознает, что ее желание изменить страну с помощью красоты становится разменной монетой для богатых коммерсантов.
В ролях: Екатерина Стулова, Николай Шрайбер, Алена Хмельницкая, Евгений Сидихин, Юлия Сулес, Маргарита Дьяченкова, Александрина Олексюк, Алиса Кот, Ангелина Поплавская, Ксения Утехина.

"Любовь и курицы", режиссер Кирилл Шулежко

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Любовь и курицы"
Кадр из сериала Любовь и курицы
Кадр из сериала "Любовь и курицы"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Любовь и курицы"

Кадр из сериала Любовь и курицы

Кадр из проекта "Любовь и курицы"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Кадр из сериала "Любовь и курицы"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2

Кадр из проекта "Любовь и курицы"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Драмеди. Из-за пьяного спора фермер и столичная фифа меняются бизнесами. Сельский парень Дима становится управляющим элитного, но убыточного ресторана. Он пытается показать модным Патрикам настоящую русскую душу с борщом вместо фуа-гра. А привыкшая к роскоши и сервису Ангелина на ферме на грани банкротства впервые берет в руки лопату и устраивает на рынке перформансы для увеличения продаж куриных яиц. Постепенно герои сближаются и начинают помогать друг другу.
В ролях: Алексей Шальнов, Анастасия Калашникова, Илья Лейбин, Анна Мадонова, Евгений Шварц, Марина Кондратьева.

"Марик", режиссер Егор Бероев

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Марик"
Кадр из сериала Марик
Кадр из сериала "Марик"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Марик"

Кадр из сериала Марик

Кадр из проекта "Марик"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Сериал "Марик"

Кадр из сериала Марик

Сериал "Марик"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Кадр из сериала "Марик"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3

Кадр из проекта "Марик"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3

Сериал "Марик"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Драма. Врач Марк Аксенов возвращается с фронта и узнает, что жена, считая его погибшим, вышла замуж за лучшего друга. Он устраивается в скорую помощь в родном Мариуполе. Спасая чужие жизни, исцеляет свою и находит новую любовь.
В ролях: Василий Копейкин, Владимир Стержаков, Татьяна Рассказова, Никита Тезин, Виктор Супрун, Анастасия Жданова, Дмитрий Бероев, Анна Панкратова, Екатерина Смирнова, Александр Обласов, Владимир Носик, Юрий Назаров.

"Паша", режиссеры Антон Коломеец и Евгения Тамахина

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Паша"
Кадр из сериала Паша
Кадр из сериала "Паша"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Паша"

Кадр из сериала Паша

Кадр из проекта "Паша"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Сериал "Паша"

Кадр из сериала Паша

Сериал "Паша"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Кадр из сериала "Паша"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3

Кадр из проекта "Паша"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3

Сериал "Паша"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Драмеди. Паша Белов — коренной москвич тридцати двух лет, учился в Гнесинке, наполовину узбек, но ничего не знает про свою восточную родню. Музыкантом не стал, работает настройщиком пианино, живет с мамой, одалживает деньги у старшего брата и во всем слушается бабушку. Однажды вынужденный переезд к другу Толе, сломанный зуб, финансовые проблемы и знакомство с неудавшейся актрисой Женей заставляют его понять, что жизнь нужно менять.
В ролях: Аскар Ильясов, Ирина Горбачева, Татьяна Догилева, Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова, Юлианна Михневич, Аглая Шиловская, Анастасия Волынская, Елена Жданова.

"Сокровища скифов", режиссер Евгений Бедарев

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Сокровища скифов"
Кадр из сериала Сокровища скифов
Кадр из сериала "Сокровища скифов"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Сокровища скифов"

Кадр из сериала Сокровища скифов

Кадр из проекта "Сокровища скифов"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Сериал "Сокровища скифов"

Кадр из сериала Сокровища скифов

Сериал "Сокровища скифов"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

"Сокровища скифов"

Кадр из сериала Сокровища скифов

"Сокровища скифов"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
4 из 4
Кадр из сериала "Сокровища скифов"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 4

Кадр из проекта "Сокровища скифов"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 4

Сериал "Сокровища скифов"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 4

"Сокровища скифов"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
4 из 4
Приключения. Археолог Катя Егорова приезжает с сыном Колей на раскопки на Алтай и оказывается в центре борьбы за золотой пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. За артефактом охотится влиятельный бизнесмен Тихомиров — его предок еще в XVIII веке сумел отыскать одну из трех частей пояса и оставил карту. Ему помогает черный копатель Саша. По следу идет и бывший муж Кати Вадим. В пути герои столкнутся с силой дикой природы, древними загадками и ловушками, а также собственными пороками, которые пояс пробуждает в каждом, кто пытается его заполучить.
В ролях: Линда Лапиньш, Денис Никифоров, Артем Крылов, Виталий Кищенко, Савелий Кудряшов, Юрий Насонов, Александра Тихонова, Юлия Сулес.

"Трудный ребенок", режиссеры Владимир Болгов, Велимир Русаков, Никита Зубков

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Трудный ребенок"
Кадр из сериала Трудный ребенок
Кадр из сериала "Трудный ребенок"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Сериал "Трудный ребенок"

Кадр из сериала Трудный ребенок

Сериал "Трудный ребенок"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Трудный ребенок"

Кадр из сериала Трудный ребенок

Кадр из проекта "Трудный ребенок"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

"Трудный ребенок"

Кадр из сериала Трудный ребенок

"Трудный ребенок"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
4 из 4
Кадр из сериала "Трудный ребенок"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 4

Сериал "Трудный ребенок"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 4

Кадр из проекта "Трудный ребенок"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 4

"Трудный ребенок"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
4 из 4
Комедия. Фил — футболист, но из-за травмы работает учителем. Когда его увольняют из школы за радикальные методы преподавания, он устраивается репетитором — мечтает заработать на операцию и вернуться в спорт. В руки Фила попадает Макар, 13-летний сын криминального авторитета Лемура. Теперь нужно не только перевоспитать социопата, мечтающего о мафиозной карьере, но и помочь дочери участкового Даше поступить в МГИМО.
В ролях: Геннадий Блинов, Борис Дейков, Стася Милославская, Александр Робак, Илья Макаров, Александр Лойе, Василий Кортуков, Сергей Дьяков, Анатолий Журавлев, Дарья Пицик, Ольга Прокофьева.

"Фестиваль", режиссер Алексей Камынин

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Фестиваль"
Кадр из сериала Фестиваль
Кадр из сериала "Фестиваль"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Фестиваль"

Кадр из сериала Фестиваль

Кадр из проекта "Фестиваль"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Сериал "Фестиваль"

Кадр из сериала Фестиваль

Сериал "Фестиваль"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Кадр из сериала "Фестиваль"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 3

Кадр из проекта "Фестиваль"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 3

Сериал "Фестиваль"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
3 из 3
Комедия. Оргкомитет нового провинциального кинофестиваля "Сиб-Раб-Фест", состоящий наполовину из москвичей, наполовину из сибиряков, впервые встречается вживую только накануне церемонии открытия — и вдруг выясняется, что у них есть проблемы.
В ролях: Даниил Воробьев, Михаил Тройник, Полина Лиске, Юлианна Михневич, Кристина Асмус, Софья Лебедева, Павел Сборщиков, Артем Ремизов, Клим Шипенко.

"Эпикриз", режиссер Олег Кириченко

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Эпикриз"
Кадр из сериала Эпикриз
Кадр из сериала "Эпикриз"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Эпикриз"

Кадр из сериала Эпикриз

Кадр из проекта "Эпикриз"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Кадр из сериала "Эпикриз"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2

Кадр из проекта "Эпикриз"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Медицинский детектив. На операционном столе погибла известная телеведущая. Обвиняют успешного хирурга Лизу Тарасову. За громкое дело берется следователь с личной неприязнью к врачам. Лиза и ее коллеги начинают собственное расследование. После этого случая при Следственном комитете создают специальную врачебную комиссию для раскрытия преступлений в сфере медицины под руководством Тарасовой.
В ролях: Кристина Казинская, Кирилл Дыцевич, Нил Кропалов, Максим Дорогов, Маргарита Шерш, Максим Битюков.

"Я свободен", режиссер Глеб Орлов

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"Кадр из сериала "Я свободен"
Кадр из сериала Я свободен
Кадр из сериала "Я свободен"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"

Кадр из проекта "Я свободен"

Кадр из сериала Я свободен

Кадр из проекта "Я свободен"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Кадр из сериала "Я свободен"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
1 из 2

Кадр из проекта "Я свободен"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Пилот"
2 из 2
Драмеди. Сергей — продавец б/у автомобилей, его жизнь — унылый день сурка. Жена Нина изменяет с его начальником, дома — ворчащая дочь, кот с плохими привычками. Когда герой узнает о неверности жены и теряет работу, он сталкивается с Полиной — барменшей и студенткой психологического факультета, которая вытаскивает его из рутины.
В ролях: Александр Робак, Ирина Пегова, Александрина Олексюк, Ксения Гусева.
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