В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Тамбова («Донское») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова ("Донское"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тамбов ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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