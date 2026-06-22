Парламенту Румынии не хватило голосов, чтобы назначить новое правительство

Краткий пересказ от РИА ИИ Парламент Румынии не смог утвердить назначение нового правительства во главе с Адрианом Вештя.

За формирование правительства проголосовало 189 депутатов при необходимых 233 голосах.

КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Парламент Румынии не смог утвердить назначение нового правительства во главе с премьером Адрианом Вештей, его поддержали всего 189 депутатов из 233 необходимых, решение парламента зачитал сенатор Василий Блага.

Кандидат в премьер-министры Румынии Вештя в понедельник утром представил парламенту программу правительства и список министров нового кабинета.

"Всего насчитывается 466 депутатов и сенаторов, 284 присутствовали на заседании, 212 голосовали, 189 голосов было отдано "за" формирование правительства. Согласно Конституции Румынии, вотум доверия правительству Румынии требует минимум 233 голоса, констатирую, что 189 голосов не хватает для утверждения правительства Адриана Вешти", - заявил Блага на заседании.

Национал-либеральная партия, "Союз спасения Румынии", партия SOS Romania отказались поддержать Вештю. Демократический союз венгров Румынии и партия "Альянс спасения Румынии" не стали участвовать в голосовании и покинули зал во время голосования.

Политический кризис в стране обострился после того, как в начале июня президент страны Никушор Дан выдвинул на пост премьер-министра Вештю, не согласовав это решение с партийными структурами либералов.