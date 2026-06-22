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Рубио отправляется на Ближний Восток на фоне переговоров с Ираном - РИА Новости, 22.06.2026
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18:25 22.06.2026
Рубио отправляется на Ближний Восток на фоне переговоров с Ираном

Рубио посетит ряд стран Ближнего Востока на фоне переговоров США и Ирана

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио посетит ОАЭ, Кувейт и Бахрейн с 23 по 25 июня.
  • В ходе визитов госсекретарь обсудит меморандум о взаимопонимании с Ираном, обеспечение безопасного транзита через Ормузский пролив, а также вопросы мира и стабильности в регионе.
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит на нынешней неделе ряд стран Ближнего Востока на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, сообщил в понедельник официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
"С 23 по 25 июня госсекретарь Марко Рубио посетит ОАЭ, Кувейт и Бахрейн", - сообщил Пиготт.
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По его словам, госсекретарь обсудит "широкий круг региональных приоритетов, включая меморандум о взаимопонимании с Ираном и усилия по обеспечению полного и безопасного транзита через Ормузский пролив".
Кроме того, речь пойдет о мире и стабильности в регионе.
"В Бахрейне госсекретарь также встретится с представителями Совета сотрудничества стран Персидского залива для обсуждения общих приоритетов в регионе", - говорится в сообщении.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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В миреИранСШАБлижний ВостокМарко Рубио
 
 
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