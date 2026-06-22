Рубио отправляется на Ближний Восток на фоне переговоров с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио посетит ОАЭ, Кувейт и Бахрейн с 23 по 25 июня.

В ходе визитов госсекретарь обсудит меморандум о взаимопонимании с Ираном, обеспечение безопасного транзита через Ормузский пролив, а также вопросы мира и стабильности в регионе.

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит на нынешней неделе ряд стран Ближнего Востока на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, сообщил в понедельник официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.

По его словам, госсекретарь обсудит "широкий круг региональных приоритетов, включая меморандум о взаимопонимании с Ираном и усилия по обеспечению полного и безопасного транзита через Ормузский пролив".

Кроме того, речь пойдет о мире и стабильности в регионе.

"В Бахрейне госсекретарь также встретится с представителями Совета сотрудничества стран Персидского залива для обсуждения общих приоритетов в регионе", - говорится в сообщении.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.