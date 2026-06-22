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Армения затягивает инициативы с участием Москвы, сообщил МИД России - РИА Новости, 22.06.2026
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14:32 22.06.2026 (обновлено: 14:37 22.06.2026)
Армения затягивает инициативы с участием Москвы, сообщил МИД России

МИД РФ: Армения затягивает инициативы с участием Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения не собирается снижать темпы внедрения евростандартов, заявила Захарова.
  • Инициируемые Москвой проекты с участием Армении затягиваются или замораживаются.
  • Армения подписывает меморандумы и "рамочные планы" о сотрудничестве с западными странами в сферах, где традиционным партнером была Москва.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армения не собирается "сбавлять обороты" внедрения евростандартов, она затягивает и замораживает инициативы с участием Москвы, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Серьезные инициативы с нашим участием затягиваются или замораживаются. При этом нам как мантру твердили – "вернемся к их рассмотрению после выборов". Однако никто в Ереване не собирается "сбавлять обороты" в плане внедрения евростандартов", - сказала Захарова.
Она добавила, что Ереваном подписываются различные меморандумы и "рамочные планы" с западными столицами, в том числе о сотрудничестве в тех сферах, где традиционным и надежным партнером всегда была Москва.
"Еще до дня голосования состоялся целый "парад" из заключенных со странами Запада деклараций о стратегическом партнерстве. Даже с теми государствами, которые грезят о поражении России, вводят все новые пакеты санкций против нашей страны", - отметила дипломат.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 17.00 мск.
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