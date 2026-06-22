Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения не собирается снижать темпы внедрения евростандартов, заявила Захарова.
- Инициируемые Москвой проекты с участием Армении затягиваются или замораживаются.
- Армения подписывает меморандумы и "рамочные планы" о сотрудничестве с западными странами в сферах, где традиционным партнером была Москва.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армения не собирается "сбавлять обороты" внедрения евростандартов, она затягивает и замораживает инициативы с участием Москвы, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что Ереваном подписываются различные меморандумы и "рамочные планы" с западными столицами, в том числе о сотрудничестве в тех сферах, где традиционным и надежным партнером всегда была Москва.
"Еще до дня голосования состоялся целый "парад" из заключенных со странами Запада деклараций о стратегическом партнерстве. Даже с теми государствами, которые грезят о поражении России, вводят все новые пакеты санкций против нашей страны", - отметила дипломат.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 17.00 мск.