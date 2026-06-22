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Рогов рассказал, как ВСУ маскируют взрывные устройства - РИА Новости, 22.06.2026
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11:40 22.06.2026
Рогов рассказал, как ВСУ маскируют взрывные устройства

Рогов: ВСУ маскируют взрывные устройства под бутылки с водой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ начали маскировать взрывные устройства под бутылки с водой в прифронтовых районах Запорожской области.
  • В поселке Михайловка в Запорожской области нашли заминированные купюры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. ВСУ начали маскировать взрывные устройства под бутылки с водой в прифронтовых районах Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На улицах поселка Михайловка в Запорожской области нашли заминированные купюры, сообщили ранее в администрации Михайловского муниципального округа.
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"Противник использует новые террористические методы. Уже есть зафиксированные случаи, когда враг маскировал взрывные устройства под бутылки с водой", - сказал Рогов.
Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя поднимать или пинать посторонние предметы.
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