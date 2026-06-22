Рогов рассказал, как ВСУ маскируют взрывные устройства

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. ВСУ начали маскировать взрывные устройства под бутылки с водой в прифронтовых районах Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя поднимать или пинать посторонние предметы.