Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ начали маскировать взрывные устройства под бутылки с водой в прифронтовых районах Запорожской области.
- В поселке Михайловка в Запорожской области нашли заминированные купюры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. ВСУ начали маскировать взрывные устройства под бутылки с водой в прифронтовых районах Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На улицах поселка Михайловка в Запорожской области нашли заминированные купюры, сообщили ранее в администрации Михайловского муниципального округа.
"Противник использует новые террористические методы. Уже есть зафиксированные случаи, когда враг маскировал взрывные устройства под бутылки с водой", - сказал Рогов.
Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя поднимать или пинать посторонние предметы.