Рогов рассказал, почему Киев использует террористические методы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские власти перешли к террористическим методам, так как не способны противостоять российской армии на линии фронта, считает Владимир Рогов.
- Цель таких методов — дестабилизировать ситуацию внутри России и пошатнуть доверие населения к власти.
- По словам Рогова, атаки ВСУ на Москву и Крым связаны с попыткой переключить внимание от ситуации на фронтах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские власти понимают, что на линии фронта ВСУ не способны противостоять российской армии, и переходят к террористическим методам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри России, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Террористические атаки, особенно на Москву и Крым, связаны с печальной ситуацией на фронтах, которая складывается для ВСУ. Поэтому они пытаются переключить внимание общественности", - считает он.
Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над РФ более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что противник расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет, и Россия будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.