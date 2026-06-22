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Рогов рассказал, почему Киев использует террористические методы - РИА Новости, 22.06.2026
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08:37 22.06.2026
Рогов рассказал, почему Киев использует террористические методы

Рогов: Киев знает, что не может победить и переходит к террористическим методам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские власти перешли к террористическим методам, так как не способны противостоять российской армии на линии фронта, считает Владимир Рогов.
  • Цель таких методов — дестабилизировать ситуацию внутри России и пошатнуть доверие населения к власти.
  • По словам Рогова, атаки ВСУ на Москву и Крым связаны с попыткой переключить внимание от ситуации на фронтах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские власти понимают, что на линии фронта ВСУ не способны противостоять российской армии, и переходят к террористическим методам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри России, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Режим Зеленского, понимая, что на линии фронта ВСУ не способны противостоять российской армии, перешел к террористическим методам. Их цель - попытаться дестабилизировать ситуацию внутри России и пошатнуть доверие населения к власти", - сказал собеседник агентства.
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По словам Рогова, ВСУ атакуют Москву и Крым, чтобы переключить внимание от печальной для них ситуации, складывающейся на линии фронта.
"Террористические атаки, особенно на Москву и Крым, связаны с печальной ситуацией на фронтах, которая складывается для ВСУ. Поэтому они пытаются переключить внимание общественности", - считает он.
Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над РФ более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что противник расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет, и Россия будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.
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