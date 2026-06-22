Рогов рассказал, почему Киев использует террористические методы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские власти понимают, что на линии фронта ВСУ не способны противостоять российской армии, и переходят к террористическим методам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри России, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.