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В Подмосковье пьяные родители оставили ребенка в коляске в жару - РИА Новости, 22.06.2026
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14:16 22.06.2026 (обновлено: 14:17 22.06.2026)
В Подмосковье пьяные родители оставили ребенка в коляске в жару

В Подмосковье пьяные родители оставили двухмесячного ребенка в коляске в жару

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Котельниках пьяные родители оставили двухмесячного ребенка одного в коляске на несколько часов в жару, он получил тепловой удар и был госпитализирован.
  • Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности по статье 125 УК РФ.
  • На родителей составлены протоколы о мелком хулиганстве и неисполнении родительских обязанностей, семья поставлена на профилактический учет.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пьяные родители в подмосковных Котельниках оставили двухмесячного ребенка одного в коляске в жаркую погоду, он получил тепловой удар и был госпитализирован, возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности, сообщили в областных прокуратуре и главке СК РФ.
Как рассказали в надзорном органе, в воскресенье пьяные родители в Люберецком малом карьере оставили двухмесячного ребенка в коляске на несколько часов в жару, ребенок был госпитализирован. Отмечается, что сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, он передан под временную опеку бабушке.
По данным СМИ, младенец получил тепловой удар. "По данному факту территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Люберецкая городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, даст оценку деятельности органов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка.
Как добавили в подмосковном главке МВД РФ, на родителей составили протоколы о мелком хулиганстве и неисполнении родителями обязанностей по воспитанию детей, семья поставлена на профилактический учет.
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