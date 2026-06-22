СМИ: расходы США на операцию против Ирана оценили минимум в $40 миллиардов

Как сообщил CNN старший советник CSIS Марк Кансиан, в эти 40 миллиардов входят расходы на боеприпасы, уничтоженную технику и восстановление баз, но не включены операционные издержки, которые уже были заложены в бюджет министерства на 2026 финансовый год, превышающий один триллион долларов.