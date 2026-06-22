СМИ: расходы США на операцию против Ирана оценили минимум в $40 миллиардов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценивает расходы Пентагона на операцию против Ирана как минимум в 40 миллиардов долларов.
- В эту сумму входят расходы на боеприпасы, уничтоженную технику и восстановление баз, но не включены операционные издержки, которые уже были заложены в бюджет министерства на 2026 финансовый год.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценивает расходы Пентагона на операцию против Ирана как минимум в 40 миллиардов долларов, передает телеканал CNN.
"Номинальная стоимость войны составляет около 40 миллиардов долларов, но общая цена гораздо выше", - говорится на сайте телеканала.
Как сообщил CNN старший советник CSIS Марк Кансиан, в эти 40 миллиардов входят расходы на боеприпасы, уничтоженную технику и восстановление баз, но не включены операционные издержки, которые уже были заложены в бюджет министерства на 2026 финансовый год, превышающий один триллион долларов.
Кроме того, по информации телеканала, Пентагон использовал до 20 миллиардов из дополнительно запрошенного финансирования в размере 80 миллиардов долларов.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.