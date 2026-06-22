Рейтинг@Mail.ru
Как найти свое призвание на Всероссийской ярмарке трудоустройства - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:19 22.06.2026

Как найти свое призвание на Всероссийской ярмарке трудоустройства

© Фото : Кадровые центры "Работа России"Всероссийская ярмарка трудоустройства
Всероссийская ярмарка трудоустройства - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Кадровые центры "Работа России"
Всероссийская ярмарка трудоустройства
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" проводится с 2023 года. Это ключевое мероприятие нацпроекта "Кадры", которое помогает соискателям и работодателям найти друг друга. Региональный этап прошел 17 апреля, а федеральный состоится 26 июня и будет приурочен ко Дню молодежи. Подробнее о том, как государство помогает построить карьеру и обеспечивает отрасли квалифицированными специалистами, читайте в материале РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин поручил предусмотреть перенос данных о занятости на "Работу в России"
12 февраля, 12:30

Первые шаги в карьере

Для тех, кто ищет работу, ярмарка – это отличная возможность напрямую пообщаться с работодателями, узнать об условиях труда и социальных гарантиях, пройти экспресс-собеседования и, возможно, получить предложение о работе.
Многие соискатели не знают, с чего начать, чтобы построить успешную карьеру. На ярмарке консультанты кадровых центров "Работа России" помогут определить наиболее перспективные отрасли и подскажут, как лучше стартовать.
© Фото : Кадровые центры "Работа России"Всероссийская ярмарка трудоустройства
Всероссийская ярмарка трудоустройства - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Кадровые центры "Работа России"
Всероссийская ярмарка трудоустройства
Для работодателей ярмарка – шанс закрыть "горящие" вакансии, привлечь к работе перспективную молодежь, сформировать кадровый резерв.
Так, в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие 474 тысячи человек, более 74 тысяч соискателей получили предложения о работе. Всего на ярмарке представили свыше 450 тысяч вакансий от 23 тысяч работодателей.
В ходе федерального этапа пройдут не только офлайн-мероприятия во всех регионах страны, но и онлайн-сессии на портале "Работа России". Пользователи смогут узнать об актуальной ситуации на рынке труда и востребованных специальностях из первых уст – от руководителей ведомств, предприятий, экспертов – и оценить свои возможности. Кроме того, у кандидатов будет шанс найти работу не только в своем регионе, но и по всей стране.
Трудоустройство ветеранов СВО в центрах Работа России - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Ценные кадры: как "Работа России" помогает в трудоустройстве ветеранов СВО
20 мая, 16:54

Из безработных – в предприниматели

На Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая проводится по нацпроекту "Кадры", помогают не только с поиском работы, но и с открытием собственного бизнеса. Как рассказала РИА Новости участница ярмарки Ирина Малькова из города Апатиты Мурманской области, раньше она трудилась соцработником в сфере реабилитации инвалидов. Когда работодатель – негосударственная организация — неожиданно сообщил о прекращении контракта, Ирина обратилась в кадровый центр "Работа России".
"Туда и ребята молодые приходят, и старшее поколение. Мне очень понравилось, как работают специалисты. Они приветливые, грамотные, заинтересованные в своей работе. Я очень люблю ответственных людей, всегда приятно, когда с тобой работают от души. Там меня не просто поддержали, но и ответили на все вопросы, помогли составить бизнес-план", – поделилась собеседница агентства.
Карьерный консультант пригласил ее на ярмарку трудоустройства, на которой выступали и предприниматели. Они вдохновили Ирину на то, чтобы открыть свое дело – кабинет адаптивной физкультуры. Специалисты кадрового центра помогли ей защитить бизнес-план. Ирина получила от государства выплату в 120 тысяч рублей на аренду помещения и закупку оборудования.
© Фото : Кадровые центры "Работа России"Всероссийская ярмарка трудоустройства
Всероссийская ярмарка трудоустройства - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Кадровые центры "Работа России"
Всероссийская ярмарка трудоустройства
В пресс-службе кадрового центра "Работа России" Мурманской области РИА Новости сообщили, что в этом году ярмарка трудоустройства пройдет на трех ключевых площадках региона – в Мурманске, Кандалакше и Апатитах. В других районах Заполярья состоятся мероприятия-спутники.
"Для разных категорий соискателей предусмотрены отдельные форматы: индивидуальное сопровождение для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, специальные консультации для участников СВО и членов их семей, а также площадки для подростков, где можно узнать о временной занятости на каникулах и получить направление на работу", – пояснили в пресс-службе.
Помогать начинающим предпринимателям готовы и организаторы Всероссийской ярмарки трудоустройства в Сахалинской области. При этом главная задача – сделать так, чтобы человек вышел с ярмарки не с абстрактной идеей, а с четким планом действий.
"На ярмарке будут работать площадки, посвященные личному бренду, лидерству и продвижению. Это важно, потому что сегодня для малого бизнеса мало просто открыть дело — нужно уметь понятно рассказать о себе, своем продукте и преимуществах", – сообщили РИА Новости в пресс-службе Кадрового центра "Работа России" Сахалинской области.

Как побороть страх

Еще один успешный пример трудоустройства – история жительницы Невельского района Сахалинской области Анастасии Тян. Многодетная мама, повар по профессии, сначала пыталась найти работу самостоятельно. Однако многих работодателей смущал ее долгий перерыв в трудовой деятельности.
Тогда Анастасия пришла за помощью в районный кадровый центр "Работа России". Специалист, изучив ситуацию, посоветовала ей прийти на Всероссийскую ярмарку трудоустройства, чтобы побороть свой страх перед выходом на работу после многолетнего декрета. Сейчас Анастасия трудится поваром в одной из районных школ.
"Я очень рада, что не побоялась выйти на работу. Спасибо кадровому центру за поддержку и веру в меня!" – говорит она.
Всероссийская ярмарка трудоустройства изменила жизнь многих людей к лучшему. Сюда приходят не просто для того, чтобы посмотреть вакансии. А чтобы пообщаться с работодателями, узнать конкретные требования, а также воспользоваться помощью экспертов и получить результат.
Флаги России - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В России снизилась безработица
1 апреля, 19:07
 
Твой бизнесРоссияНацпроектытрудоустройствоработодательКадрывакансииМурманская областьСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала