Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин хранит портрет своего отца Владимира Спиридоновича.
- Отец президента России ушел на фронт добровольцем в первые дни Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хранит портрет отца, Владимира Спиридоновича, российский лидер, как и любой другой человек, вспоминает своего отца, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Спиридонович Путин, отец президента России, ушел на фронт добровольцем в первые дни Великой Отечественной войны.
"Всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента, и не только в комнате отдыха. Естественно, как любой человек вспоминает своего отца, так и президент вспоминает тоже своего отца", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как президент России вспоминает своего отца в День памяти и скорби.
Путин в День памяти и скорби 22 июня принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.