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Песков рассказал, как Путин вспоминает своего отца-фронтовика - РИА Новости, 22.06.2026
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13:45 22.06.2026
Песков рассказал, как Путин вспоминает своего отца-фронтовика

Песков: Путин, как и любой человек, вспоминает своего отца-фронтовика

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин хранит портрет своего отца Владимира Спиридоновича.
  • Отец президента России ушел на фронт добровольцем в первые дни Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хранит портрет отца, Владимира Спиридоновича, российский лидер, как и любой другой человек, вспоминает своего отца, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Спиридонович Путин, отец президента России, ушел на фронт добровольцем в первые дни Великой Отечественной войны.
"Всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента, и не только в комнате отдыха. Естественно, как любой человек вспоминает своего отца, так и президент вспоминает тоже своего отца", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как президент России вспоминает своего отца в День памяти и скорби.
Путин в День памяти и скорби 22 июня принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
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