Путин пообщался с Белоусовым на церемонии возложения венка

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с министром обороны Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.