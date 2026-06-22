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Путин пообщался с Белоусовым на церемонии возложения венка - РИА Новости, 22.06.2026
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12:24 22.06.2026
Путин пообщался с Белоусовым на церемонии возложения венка

Путин кратко пообщался с Белоусовым на церемонии возложения венка

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин кратко пообщался с министром обороны Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
  • Церемония прошла в День памяти и скорби — 22 июня, в Александровском саду у стен Кремля.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с министром обороны Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Путин и Белоусов кратко поговорили после того, как президент возложил венок.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
21 июня, 15:06
 
ГерманияВладимир ПутинДень памяти и скорби
 
 
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