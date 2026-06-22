Путин пообщался с Белоусовым на церемонии возложения венка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин кратко пообщался с министром обороны Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
- Церемония прошла в День памяти и скорби — 22 июня, в Александровском саду у стен Кремля.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с министром обороны Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Путин и Белоусов кратко поговорили после того, как президент возложил венок.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
21 июня, 15:06