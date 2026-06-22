Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
- Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем. Глава государства подошел к нему и поправил ленты, выполненные в цветах российского триколора опустившись на одно колено. Затем Путин минутой молчания почтил память погибших воинов.
Вслед за президентом последовали и другие участники церемонии. Среди них — министр обороны Андрей Белоусов и выпускники военных вузов.
Кроме того, глава государства поприветствовал военнослужащих, которые приняли участие в церемонии в Александровском саду.
Путин также возложил красные гвоздики к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".
День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
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