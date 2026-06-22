Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем. Глава государства подошел к нему и поправил ленты, выполненные в цветах российского триколора опустившись на одно колено. Затем Путин минутой молчания почтил память погибших воинов.

Вслед за президентом последовали и другие участники церемонии. Среди них — министр обороны Андрей Белоусов и выпускники военных вузов.

Кроме того, глава государства поприветствовал военнослужащих, которые приняли участие в церемонии в Александровском саду.

Путин также возложил красные гвоздики к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".