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Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2026
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00:07 22.06.2026 (обновлено: 00:08 22.06.2026)
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Путин в понедельник возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня.
  • В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
  • Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Церемония традиционно проходит у стен Московского Кремля в Александровском саду, в ней принимают участие ветераны войны. Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", сообщал ранее Кремль.
Президент не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для нее угрозы. На параде в честь Дня Победы 9 мая он подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне - дело чести для россиян.
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