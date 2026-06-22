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Путин обсудит с правительством наставничество для выпускников медвузов - РИА Новости, 22.06.2026
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15:14 22.06.2026
Путин обсудит с правительством наставничество для выпускников медвузов

Путин обсудит с правительством программу наставничества для выпускников медвузов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основной темой совещания президента России Владимира Путина с кабмином 23 июня станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений.
  • С докладами выступят глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Ивановской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислав Воскресенский.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Основной темой совещания президента России Владимира Путина с кабмином 23 июня станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Основной темой обсуждения станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Ивановской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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ОбществоРоссияИвановская областьМихаил МурашкоСтанислав ВоскресенскийВладимир Путин
 
 
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