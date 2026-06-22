ВС России расширили фронт наступления на Доброполье в ДНР, сообщил Пушилин

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Освобождение Нового Донбасса и Кутузовки позволило расширить фронт наступления на Доброполье в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Поселок Новый Донбасс находится к востоку от Доброполья в западной части ДНР. Минобороны РФ во вторник сообщало о его освобождении.