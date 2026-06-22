Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка.
- Освобождение Нового Донбасса и Кутузовки позволило расширить фронт наступления на Доброполье.
- Доброполье является серьезным пунктом, который противник использует как логистический узел.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Освобождение Нового Донбасса и Кутузовки позволило расширить фронт наступления на Доброполье в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"На добропольско-красноармейском участке российскими войсками были освобождены населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка, что позволило расширить рубеж наступательных действий в направлении к населенному пункту Доброполье", - сказал Пушилин ИС "Вести".
По его, словам, Доброполье является серьезным пунктом, который противник использует как логистический узел.
Населенный пункт Доброполье в Донецкой Народной Республике располагается в 30 километрах севернее Красноармейска.
Поселок Новый Донбасс находится к востоку от Доброполья в западной части ДНР. Минобороны РФ во вторник сообщало о его освобождении.
Село Кутузовка расположено к северо-востоку от Доброполья, вблизи железной дороги, соединяющей южные и северные территории Донбасса. Минобороны в среду сообщило о его освобождении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18