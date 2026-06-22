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ПСБ: создание благоприятных условий – главный стимул инвестиций в регионы - РИА Новости, 22.06.2026
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11:14 22.06.2026
ПСБ: создание благоприятных условий – главный стимул инвестиций в регионы

ПСБ: благоприятные условия для жизни – главный стимул вложений в регионы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Промсвязьбанка"
Стенд Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Создание благоприятных условий для жизни и развития является главным стимулом для привлечения инвестиций в регионы, так как инвестор будет приходить в те субъекты, где население готово оставаться, работать и жить, сообщил заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев.
"Мы видим потенциал для масштабирования такого комплексного подхода в Чувашии. Здесь сформирован профессиональный управленческий коллектив, выстроен качественный диалог между властью, бизнесом", – приводит пресс-служба банка слова Макеева.
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Он отметил, что банк видит свою задачу в том, чтобы быть партнером регионов в их развитии.
"Мы финансируем проекты в субъектах, где уже сформирована инновационная среда, а также помогаем выстраивать эту среду там, где она только формируется. Группа ПСБ имеет опыт разработки стратегий развития для целого ряда регионов и городов", – подчеркнул Макеев.
В качестве примера он привел ряд проектов, уже реализованных банком совместно с руководством республики и являющихся ярким примером того, как инфраструктурные проекты могут работать на сохранение культурного кода и при этом становиться точками притяжения — это работающий в Чебоксарах Центр уличного баскетбола, Музей вышитой карты России.
Кроме того, ПСБ поддерживает в республике другие социальные инициативы, проекты в строительной сфере, выдает гарантии на исполнение контрактов, участвует в реконструкции объектов, работает с дорожными и другими компаниями.
"Технологический суверенитет начинается в регионах на конкретных предприятиях. ПСБ поддерживает предприятия на всех этапах и уровнях развития, осуществляет консалтинг, помогает выстраивать цепочки кооперации", — сказал заместитель председателя банка.
Макеев также затронул вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в республике.
"В Чувашии действует большой спектр мер поддержки малого и среднего предпринимательства, и все существующие на территории Российской Федерации федеральные и региональные инструменты в полном объеме в республике реализуются. Мы тесно сотрудничаем с Фондом развития промышленности, у нас много проектов, и мы работаем над тем, чтобы их стало еще больше", — заявил Макеев.
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