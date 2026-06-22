Глава ФЕОР призвал хранить правду о Великой Отечественной войне

"Мы чтим героев, сражавшихся на фронте, трудившихся в тылу, спасавших жизни ближних и приближавших Победу. Среди них были представители многих народов Советского Союза, в том числе сотни тысяч евреев, внесших свой вклад в разгром нацизма. Сегодня, когда живых свидетелей войны становится все меньше, особое значение приобретает сохранение исторической правды", – говорится в его обращении ко Дню памяти и скорби.