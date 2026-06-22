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Глава ФЕОР призвал хранить правду о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2026
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10:03 22.06.2026
Глава ФЕОР призвал хранить правду о Великой Отечественной войне

Глава Федерации еврейских общин РФ призвал хранить правду о ВОВ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Раввин Александр Борода призвал хранить правду о Великой Отечественной войне.
  • Он отметил, что сохранение исторической памяти — обязанность нынешнего поколения.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода призвал хранить правду о Великой Отечественной войне.
"Мы чтим героев, сражавшихся на фронте, трудившихся в тылу, спасавших жизни ближних и приближавших Победу. Среди них были представители многих народов Советского Союза, в том числе сотни тысяч евреев, внесших свой вклад в разгром нацизма. Сегодня, когда живых свидетелей войны становится все меньше, особое значение приобретает сохранение исторической правды", – говорится в его обращении ко Дню памяти и скорби.
Он отметил, что сохранение исторической памяти – обязанность нынешнего поколения.
"Мы обязаны хранить правду о войне, благодарить поколение победителей и делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторялись", – говорится в обращении.
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