Посол в Германии почтил память советских военнопленных в Айзенхюттенштадте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятной церемонии возложения венков на отреставрированном захоронении советских военнопленных в Айзенхюттенштадте.
- Он выразил благодарность властям города и местным общественникам за реставрацию комплекса.
- Нечаев сообщил, что установили и паспортизировали имена более 3 тысяч советских военнослужащих.
АЙЗЕНХЮТТЕНШТАДТ, 22 июн - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятной церемонии возложения венков на отреставрированном захоронении советских военнопленных в немецком городе Айзенхюттенштадт, передает корреспондент РИА Новости.
Участники церемонии возложили венки и цветы к центральному монументу обновленного мемориального комплекса и почтили минутой молчания память покоящихся здесь советских граждан.
Как сообщил Нечаев, в ходе ремонтно-реставрационных работ специалисты установили на территории комплекса новые черные гранитные плиты с именами вновь идентифицированных бойцов.
"В основном это военнопленные, которые содержались в чудовищных, нечеловеческих условиях, умирали от голода, болезней, недоедания и, конечно, беспощадной эксплуатации труда", - отметил посол.
По его словам, всего установлены и паспортизированы имена более 3 тысяч советских военнослужащих. Российский посол выразил благодарность властям города и местным общественникам за реставрацию комплекса.
"С учетом нынешней общей политической обстановки в Германии и в Западной Европе это дорогого стоит. Поэтому мы весьма признательны и властям города, и нашей общественности, и нашим немецким друзьям", - подчеркнул Нечаев.
На размещенных на территории воинского захоронения 22 гранитных плитах высотой около трех метров каждая выгравированы на русском языке имена 3 344 советских военнопленных. Как сообщили в посольстве России в Германии, установка плит была проведена за счет средств ФРГ.
Мемориальный комплекс на площади Памяти в Айзенхюттенштадте - один из крупнейших советских братских захоронений в регионе. Здесь покоятся останки более 4 тысяч советских военнопленных, погибших в нацистском лагере Шталаг III-B (Stalag III B), который располагался в этом районе в годы Второй мировой войны.
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