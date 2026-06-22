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Посол в Германии почтил память советских военнопленных в Айзенхюттенштадте - РИА Новости, 22.06.2026
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18:17 22.06.2026
Посол в Германии почтил память советских военнопленных в Айзенхюттенштадте

Посол РФ в ФРГ Нечаев почтил память советских военнопленных в Айзенхюттенштадте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦветы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятной церемонии возложения венков на отреставрированном захоронении советских военнопленных в Айзенхюттенштадте.
  • Он выразил благодарность властям города и местным общественникам за реставрацию комплекса.
  • Нечаев сообщил, что установили и паспортизировали имена более 3 тысяч советских военнослужащих.
АЙЗЕНХЮТТЕНШТАДТ, 22 июн - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятной церемонии возложения венков на отреставрированном захоронении советских военнопленных в немецком городе Айзенхюттенштадт, передает корреспондент РИА Новости.
В памятном мероприятии, приуроченном к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, также приняли участие российские дипломаты, представители немецких общественных организаций, неравнодушные жители Германии и соотечественники.
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Участники церемонии возложили венки и цветы к центральному монументу обновленного мемориального комплекса и почтили минутой молчания память покоящихся здесь советских граждан.
Как сообщил Нечаев, в ходе ремонтно-реставрационных работ специалисты установили на территории комплекса новые черные гранитные плиты с именами вновь идентифицированных бойцов.
"В основном это военнопленные, которые содержались в чудовищных, нечеловеческих условиях, умирали от голода, болезней, недоедания и, конечно, беспощадной эксплуатации труда", - отметил посол.
По его словам, всего установлены и паспортизированы имена более 3 тысяч советских военнослужащих. Российский посол выразил благодарность властям города и местным общественникам за реставрацию комплекса.
"С учетом нынешней общей политической обстановки в Германии и в Западной Европе это дорогого стоит. Поэтому мы весьма признательны и властям города, и нашей общественности, и нашим немецким друзьям", - подчеркнул Нечаев.
На размещенных на территории воинского захоронения 22 гранитных плитах высотой около трех метров каждая выгравированы на русском языке имена 3 344 советских военнопленных. Как сообщили в посольстве России в Германии, установка плит была проведена за счет средств ФРГ.
Мемориальный комплекс на площади Памяти в Айзенхюттенштадте - один из крупнейших советских братских захоронений в регионе. Здесь покоятся останки более 4 тысяч советских военнопленных, погибших в нацистском лагере Шталаг III-B (Stalag III B), который располагался в этом районе в годы Второй мировой войны.
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