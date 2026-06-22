Посол в Германии почтил память советских военнопленных в Айзенхюттенштадте

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятной церемонии возложения венков на отреставрированном захоронении советских военнопленных в Айзенхюттенштадте.

Он выразил благодарность властям города и местным общественникам за реставрацию комплекса.

Нечаев сообщил, что установили и паспортизировали имена более 3 тысяч советских военнослужащих.

АЙЗЕНХЮТТЕНШТАДТ, 22 июн - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятной церемонии возложения венков на отреставрированном захоронении советских военнопленных в немецком городе Айзенхюттенштадт, передает корреспондент РИА Новости.

В памятном мероприятии, приуроченном к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР , также приняли участие российские дипломаты, представители немецких общественных организаций, неравнодушные жители Германии и соотечественники.

Участники церемонии возложили венки и цветы к центральному монументу обновленного мемориального комплекса и почтили минутой молчания память покоящихся здесь советских граждан.

Как сообщил Нечаев, в ходе ремонтно-реставрационных работ специалисты установили на территории комплекса новые черные гранитные плиты с именами вновь идентифицированных бойцов.

"В основном это военнопленные, которые содержались в чудовищных, нечеловеческих условиях, умирали от голода, болезней, недоедания и, конечно, беспощадной эксплуатации труда", - отметил посол.

По его словам, всего установлены и паспортизированы имена более 3 тысяч советских военнослужащих. Российский посол выразил благодарность властям города и местным общественникам за реставрацию комплекса.

"С учетом нынешней общей политической обстановки в Германии и в Западной Европе это дорогого стоит. Поэтому мы весьма признательны и властям города, и нашей общественности, и нашим немецким друзьям", - подчеркнул Нечаев.

На размещенных на территории воинского захоронения 22 гранитных плитах высотой около трех метров каждая выгравированы на русском языке имена 3 344 советских военнопленных. Как сообщили в посольстве России в Германии, установка плит была проведена за счет средств ФРГ.