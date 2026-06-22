Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото

Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве

© AP Photo / Petr David Josek Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве

"Готовимся к войне". В Польше выступили с признанием после выходки Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Скандал между Украиной и Польшей, связанный с прославлением деятелей ОУН*, показал, что главный враг Варшавы — это не Москва, а Киев, пишет Myśl Polska.

Автор статьи считает, что украинский конфликт закончится поражением Киева и у юго-восточной границы Польши останется "коррумпированная олигархическая власть" и огромная армия деморализованных солдат.

Обозреватель предлагает Варшаве наращивать собственный потенциал и снижать риски, готовя польскую армию к возможной войне с Украиной.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Скандал между Украиной и Польшей, связанный с прославлением деятелей ОУН*, показал, что главный враг Варшавы — это не Москва, а Киев, пишет Скандал между Украиной и Польшей, связанный с прославлением деятелей ОУН*, показал, что главный враг Варшавы — это не Москва, а Киев, пишет Myśl Polska.

"Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом — даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы", — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, украинский конфликт рано или поздно закончится поражением Киева , при этом "у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира", а также огромная украинская армия, состоящая в основном из деморализованных солдат. В этих условиях, по мнению обозревателя, Варшава из бывшего благотворителя и союзника может очень быстро превратиться в жертву киевского режима.

"Единственный способ предотвратить это — наращивать собственный потенциал и снижать риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить ее к вполне вероятной войне с Украиной", — резюмируется в публикации.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.