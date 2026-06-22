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"Готовимся к войне". В Польше выступили с признанием после выходки Киева - РИА Новости, 22.06.2026
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20:48 22.06.2026 (обновлено: 21:16 22.06.2026)
"Готовимся к войне". В Польше выступили с признанием после выходки Киева

MP: конфликт из-за ОУН* показал, что Украина считает Польшу своим врагом

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скандал между Украиной и Польшей, связанный с прославлением деятелей ОУН*, показал, что главный враг Варшавы — это не Москва, а Киев, пишет Myśl Polska.
  • Автор статьи считает, что украинский конфликт закончится поражением Киева и у юго-восточной границы Польши останется "коррумпированная олигархическая власть" и огромная армия деморализованных солдат.
  • Обозреватель предлагает Варшаве наращивать собственный потенциал и снижать риски, готовя польскую армию к возможной войне с Украиной.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Скандал между Украиной и Польшей, связанный с прославлением деятелей ОУН*, показал, что главный враг Варшавы — это не Москва, а Киев, пишет Myśl Polska.
"Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом — даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Как отметил автор статьи, украинский конфликт рано или поздно закончится поражением Киева, при этом "у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира", а также огромная украинская армия, состоящая в основном из деморализованных солдат. В этих условиях, по мнению обозревателя, Варшава из бывшего благотворителя и союзника может очень быстро превратиться в жертву киевского режима.
"Единственный способ предотвратить это — наращивать собственный потенциал и снижать риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить ее к вполне вероятной войне с Украиной", — резюмируется в публикации.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.
При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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