Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер парламента Польши Влодимеж Чажастый заявил, что Украина не получит согласия Варшавы на вступление в Евросоюз, пока не выполнит ее условия.
- По словам политика, несмотря на разногласия, очевидно, что кому-то придется пойти на уступки после этой "глупости", которую совершила украинская сторона.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина не получит согласие Варшавы на вступление в Евросоюз, пока не исполнит ее условия, заявил спикер парламента (сейма) Польши Влодимеж Чажастый в интервью каналу Polsat News.
По словам политика, несмотря на разногласия, очевидно, что кому-то придется пойти на уступки после этой "глупости", которую совершила украинская сторона.
"Я думаю, президент (Кароль — Прим. ред.) Навроцкий знал, что делает. Вопрос в том, успокоится ли ситуация после решения президента Навроцкого? Или мы движемся к конфликту?" — задался вопросом Чажастый.
В прошлую субботу министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры Украины по вступлению в ЕС будут непростыми из-за несовпадения интересов с Киевом в некоторых вопросах.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и ряд других украинских деятелей.
В конце мая глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и ряд других украинских деятелей.
В конце мая глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.