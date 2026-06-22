Рейтинг@Mail.ru
"Движемся к конфликту?" В Польше выдвинули требования Киеву - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 22.06.2026
"Движемся к конфликту?" В Польше выдвинули требования Киеву

Спикер cейма Чажастый: Украина не войдет в ЕС без согласия Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Польши Влодимеж Чажастый заявил, что Украина не получит согласия Варшавы на вступление в Евросоюз, пока не выполнит ее условия.
  • По словам политика, несмотря на разногласия, очевидно, что кому-то придется пойти на уступки после этой "глупости", которую совершила украинская сторона.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина не получит согласие Варшавы на вступление в Евросоюз, пока не исполнит ее условия, заявил спикер парламента (сейма) Польши Влодимеж Чажастый в интервью каналу Polsat News.
"Украина без Польши не войдет в Евросоюз. Может быть, мы должны наконец поставить условия (Членства Украины в ЕС. — Прим. ред.)", — сказал он, комментируя недавнее обострение в польско-украинских отношениях.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Глава МИД Украины пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше
21 июня, 13:36
По словам политика, несмотря на разногласия, очевидно, что кому-то придется пойти на уступки после этой "глупости", которую совершила украинская сторона.
"Я думаю, президент (Кароль — Прим. ред.) Навроцкий знал, что делает. Вопрос в том, успокоится ли ситуация после решения президента Навроцкого? Или мы движемся к конфликту?" — задался вопросом Чажастый.
В прошлую субботу министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры Украины по вступлению в ЕС будут непростыми из-за несовпадения интересов с Киевом в некоторых вопросах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
"Пусть вернут оружие": в Польше ответили на выходку Зеленского
21 июня, 02:55
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и ряд других украинских деятелей.

В конце мая глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Плохо закончится": Зеленский выступил с угрозой в адрес Навроцкого
Вчера, 00:29
 
В миреУкраинаПольшаКиевКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала