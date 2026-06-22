В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
Вчера, 12:56